7 consigli utili per chi va prenota la vacanza online

Tempo d'estate: mare, montagna, città d'arte, è ora di decidere la meta delle sospirate ferie e l'84% degli italiani lo fa prenotando online voli e hotel, come è emerso dall'analisi dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano.

Su Internet è molto facile trovare offerte vantaggiose, confrontando le proposte su numerosi siti e Trivago conferma che gli italiani sono sempre più inclini a prenotare le vacanze anche all'ultimo minuto, cercando l'hotel ideale a ridosso di date gettonate come Ferragosto.

A volte però, la fretta può essere cattiva consigliera; se da un lato è difficile rinunciare ad un'offerta vantaggiosa, dall'altro è sempre necessaria cautela nell'utilizzo dei propri dati sensibili sul Web, perché i cyber-criminali non vanno certo in vacanza.

Proprio per evitare di cadere nelle trappole degli hacker, Sophos ha stilato una lista di semplici consigli:

1) Evitare di cliccare sui link contenuti in messaggi online non richiesti, come ad esempio e-mail, Twitter o Facebook. Gli spammer e gli hacker ricorrono a tecniche di ingegneria sociale come esca per indurre gli utenti a visitare siti Web fraudolenti o infettati. Una mail che propone un viaggio a basso costo può essere allettante, ma difficilmente sarà veritiera.

2) Divulgare i dati sensibili come le informazioni a carattere personale o finanziario solo quando si è assolutamente certi della legittimità dell'acquisto.

3) Leggere tutte le clausole. Talvolta le condizioni indicano costi e obblighi inattesi.

4) Effettuare acquisti solamente tramite siti Web che prevedono l'uso della cifratura. Gli URL che iniziano con "https://", invece di "http://" (ove "s" sta per "secure", ovvero "protetto") cifrano le informazioni durante il trasferimento. Un altro indicatore di un sito Web che utilizza la cifratura è l'icona a forma di lucchetto visualizzata sul browser Internet. Tuttavia non vi è alcuna garanzia che questi siti siano sicuri, in quanto anche gli hacker sono in grado di creare siti Web che utilizzano la cifratura, ma studiati per prelevare informazioni personali.

5) Limitare al minimo la quantità di dati personali forniti. Lasciare vuoti i campi non obbligatori: secondo nome, data di nascita, numero di cellulare, hobby. Molti operatori di siti Web richiedono informazioni opzionali oltre a quelle strettamente necessarie per le transazioni commerciali. Spesso i campi obbligatori sono identificati da un asterisco.

6) Controllare gli estratti conto bancari. Controllare regolarmente le transazioni del proprio conto corrente, soprattutto dopo aver effettuato acquisti tramite Internet, per verificare che tutti i pagamenti indicati siano legittimi. Qualora risultino pagamenti anomali informare immediatamente la propria banca.

7) Conservare una copia delle conferme degli ordini e delle ricevute. Conservare sempre in formato cartaceo o elettronico le informazioni importanti di un acquisto. Tali informazioni potrebbero rivelarsi estremamente utili per la risoluzione di eventuali problemi relativi all'acquisto.