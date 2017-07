Tim chiude il data center di Bari

L'unico nel Mezzogiorno.

Dopo l'incorporazione di Telecom Italia Information Technology (TIIT) all'interno di TIM, la gestione Cattaneo, oggi a rischio di essere rottamata, continua con il suo piano di ristrutturazione interna basato soprattutto su tagli e che suscita una forte opposizione interna.

In questo quadro Tim ha comunicato la chiusra entro due anni del suo data center di Bari, in via Dioguardi, con la vendita dell'immobile e il trasferimento forzato a Roma di circa 300 lavoratori, prevalentemente ingegneri e informatici.

La costituzione del data center in passato aveva goduto di finanziamenti pubblici, essendo l'unico di TIM collocato nel Mezzogiorno.

La struttura ha una disponibilità pienamente operativa di più di 2.000 metri quadri di sale sistemi, 7.000 server gestiti (fisici e virtuali), 4.000 sistemi di storage e 4.000 sistemi di backup, circa 50.000 caselle di posta elettronica.

Il data center è stato anche coinvolto in frequenti progetti di collaborazione con il Politecnico di Bari, imprese locali e amministrazioni pubbliche pugliesi.

Anche questa chiusura sarà oggetto di una trattativa sindacale non facile che parte in questi giorni, dopo la chiusura della stessa sede di direzione generale di TIM in piazza degli Affari a Milano e la previsa chiusura della storica sede in Lombardia sita in piazza Einaudi, nel cuore della City milanese.