Il riconoscimento vocale completamente open source

Per via delle leggi sulla condivisione di file e delle nuove forme di protezione anti-copia introdotte sui suporti digitali, i consumatori si trovano sempre più in difficoltà nella fruizione del materiale a cui sono interessati. Come andrà a finire? I consumatori si rassegneranno a rispettare le leggi, per quanto assurde siano. Le leggi diventeranno più tolleranti e le case saranno più rispettose dei diritti dei consumatori. Assisteremo a uno scontro con arresti, processi penali e sfide all'ultimo crack tra chi applica il DRM e gli hacker. Niente di tutto questo, le leggi rimarranno ma non verranno applicate.

