L'Italia è un paese di ''capitani d'azienda''

I lavoratori in proprio sono aumentati del 5,1%.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-07-2017] Commenti (2)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Italiani puntano alle startup e sull'industria 4.0

L'analisi della forza lavoro italiana mostra che tra aprile 2016 e aprile 2017 si è verificato uno spostamento nel numero di professionisti che hanno scelto di abbandonare organizzazioni di medie e grandi dimensioni a favore di imprese più piccole e società unipersonali.

Sondaggio Qual è l'espressione più ricorrente nella tua azienda, tra queste? Ampia gamma Capacità comunicative Creativo Dinamico Efficace Esperienza collaudata Innovativo Manageriale Motivato Multinazionale Problem solving Specializzato Vasta esperienza

Mostra i risultati (1423 voti)

Leggi i commenti (15)

La ricerca rivela che le società unipersonali, o il cosiddetto "lavoro in proprio", hanno registrato la crescita maggiore con un 5,1% rispetto a 2016, seguite dalle aziende con un massimo di 10 dipendenti, pari allo 0,7%.

I settori con la maggiore crescita tra le società unipersonali sono Tecnologia e software (7,9%) e Servizi professionali e Architettura e ingegneria (5,7%). L'aumento del numero di professionisti che lavorano all'interno di piccole aziende è in contrasto con la tendenza nelle aziende di grandi dimensioni, in particolare quelle con un numero di dipendenti compreso tra 501 e 1000, per cui è stata osservata una riduzione dell'1% del numero di professionisti negli ultimi 12 mesi.

A quanto pare, sempre più lavoratori italiani tentano la propria strada come imprenditori, cosa che caratterizza l'Italia come un paese di "capitani d'azienda". Imprenditore (3,6%) è la funzione aziendale in più rapida ascesa, con Sviluppo aziendale in seconda posizione (2,4%), seguito da Marketing (1,8%) e Finanza (1,6%).

L'aumento del numero di imprenditori evidenzia come gli italiani siano sempre più interessati a creare qualcosa di nuovo e a lavorare in modo indipendente. Le piccole aziende e gli imprenditori stanno vivendo un momento di grande importanza per il mercato del lavoro italiano.

Allo stesso tempo, le grandi aziende (più di 10.001 dipendenti) hanno assistito a una riduzione dei dipendenti dello 0,5%, principalmente nei settori delle Telecomunicazioni (1,9%) e Retail (1%).

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

Il Regno Unito è la principale destinazione per i professionisti italiani