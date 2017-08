Il Regno Unito è la principale destinazione per i professionisti italiani

A dispetto della Brexit, resta il primo paese in cui gli italiani si trasferiscono per motivi professionali.

Italiani puntano alle startup e sull'industria 4.0

In base alle modifiche del luogo di residenza apportate dai membri nei propri profili tra ottobre 2016 e aprile 2017, LinkedIn ha rilevato che il Regno Unito continua a essere la destinazione preferita per chi decide di lasciare l'Italia per cercare nuove opportunità all'estero, seguito dagli Stati Uniti e dalla Germania.

È tuttavia presente anche una significativa migrazione dal Regno Unito e dagli Stati Uniti verso l'Italia (che potrebbe anche includere il rimpatrio di professionisti italiani), trend che suggerisce un solido scambio di talenti tra l'Italia e queste due economie.

Il Brasile è la nazione da cui l'Italia riceve la maggiore migrazione netta di professionisti, con un aumento del 21,13% del numero di talenti provenienti da questo paese, seguiti dai professionisti dalla Russia (9,59%) e dall'India (8,76%).

"Negli ultimi sei mesi abbiamo assistito a un importante flusso in entrambe le direzioni di professionisti tra l'Italia e i nostri partner economici principali (il Regno Unito, gli Stati Uniti e i paesi confinanti). Questo movimento è in parte costituito dal rientro in patria di italiani che lavoravano all'estero e in parte da lavoratori di questi paesi che vedono le numerose opportunità presenti in Italia. Anche se continua a essere presente un movimento netto di professionisti verso queste grandi economie, l'Italia attira professionisti da altre regioni, incluso il Brasile", ha dichiarato a Zeus News Marcello Albergoni, numero uno di LinkedIn Italia.

In base ai dati sulle migrazioni (tutti i risultati sono basati su profili anonimi di utenti di LinkedIn che si sono trasferiti tra ottobre 2016 e aprile 2017), le prime cinque destinazioni per l'emigrazione di talenti (su base lorda) dall'Italia sono state:

1) Regno Unito

2) Svizzera

3) Germania

4) Spagna

5) Francia

Le cinque funzioni principali dei professionisti italiani che cercano opportunità all'estero sono:

1) Operazioni

2) Formazione

3) Arte e design

4) Ricerca

5) Ingegneria

I primi cinque paesi di origine dei professionisti che hanno scelto di trasferirsi in Italia (su base lorda) durante questo periodo sono stati:

1) Regno Unito

2) Stati Uniti

3) Francia

4) Germania

5) Spagna