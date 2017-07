TIM, termina l'era Cattaneo

Il manager più pagato di tutti i tempi, in TIM e nel sistema delle imprese italiane, abbandona.

Il 24 luglio Flavio Cattaneo presenterà al CdA di TIM le sue dimissioni da amministratore delegato. È il più pagato di sempre, l'unico che ha ricevuto 3 milioni di euro solo per accettare l'incarico, il più pagato in tutto il sistema delle imprese industriali, bancarie e dei servizi.

Con un compenso che è stato criticato perfino dal Collegio dei Sindaci di TIM, Cattaneo lascia l'incarico nelle mani del CdA di cui fa parte anche Franco Bernabè, oggi consigliere d'amministrazione ma per molto anni amministratore delegato. Bernabè ha sempre criticato la gestione Cattaneo, per aver lasciato l'azienda - a suo dire - in forti difficoltà rispetto alla concorrenza e poco efficiente.

Lascia un amministratore che ha avuto contro i sindacati per la disdetta del contratto integrativo, la riduzione delle ferie, l'abolizione delle indennità minime di trasferta, i trasferimenti coatti, i demansionamenti di massa contro cui è stata praticata una settimana di scioperi in sei mesi, partecipati da quasi l'80% del personale.

Ci sono stati delegati sindacali puniti per le audizioni in Parlamento, lavoratori sanzionati per battute ironiche su Sabrina Ferilli (moglie di Cattaneo). Sono stati mesi di lotte dure, con manifestazioni spontanee spesso sfuggite di mano agli stessi sindacati confederali e perfino autonomi.

Ora potrebbero uscire anche una ventina di top manager che Cattaneo si era portato dietro e che godrebbero di liquidazioni milionarie, insieme a quella di cui si favoleggia per lo stesso Cattaneo, e che si conoscerà realmente solo alla prossima assemblea degli azionisti.

Si dice che alla base dell'abbandono di Cattaneo ci sia un forte contrasto con gli azionisti francesi di controllo di Vivendi rispetto alle relazioni con il Governo. In realtà l'incarico di Cattaneo è stato fin dall'inizio a tempo: serviva un manager italiano per fare il lavoro più duro di taglio dei costi, a partire al personale, che i francesi non potevano fare direttamente e in questo Cattaneo è stato il manager appropriato.