Non è solo nella tua testa: è clinicamente dimostrato che la “sindrome della clessidra” ha un impatto negativo sul tuo benessere psicologico. La buona notizia è che non devi lanciare un incantesimo, invocare un drago o radunare una banda di guerrieri per sbarazzartene.

La sindrome della clessidra è un termine che designa la frustrazione degli utenti di fronte all'icona a forma di clessidra che ruota incessantemente, indicando che il PC sta elaborando grandi quantità di dati. Gli utenti non possono fare altro che aspettare, mentre le loro vite sono sospese in un cyber-tempo.

Hai presente la situazione? Dopo averne aspettato per mesi il lancio, hai pianificato nei minimi dettagli una lunga maratona della tua serie preferita.

È finalmente arrivato l'atteso momento di evadere con intrighi, misteri e scene di battaglie epiche. Hai ultimato tutti i preparativi: i popcorn sono caldi, la bibita è fredda e il divano comodo. La maratona può iniziare. Premi il tasto Play ma non succede niente. Neanche aggiornare la pagina è di aiuto, l'episodio non parte. Puoi riavviare il computer, ma per allora l'atmosfera è rovinata e la bevanda calda.

Per quanto tu possa essere infastidito, ricorda: non sei solo. Un recente studio ha analizzato le reazioni di oltre 1.200 utenti a un ritardo di buffering, mentre erano intenti a guardare contenuti in streaming. Di questo campione il 27% degli spettatori ha manifestato una crescente sensazione di sorpresa durante il ritardo e ciò significa che per il restante 73% del pubblico campione, quest'attesa non voluta non era una sensazione completamente nuova.

Quando ti siedi davanti al tuo dispositivo, vuoi semplicemente guardare la tua serie TV e non subire ritardi dovuti a tempi d'avvio lenti e prestazioni poco soddisfacenti.

Per combattere la sindrome della clessidra si possono utilizzare strumenti gratuiti per l'ottimizzazione del dispositivo e la pulizia come System Speedup di Avira o CCleaner di Piriform.