Come proteggere i dispositivi e le apparecchiature elettriche

La check-list per la rete di casa e ufficio prima di partire per le vacanze.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-07-2017]

Ogni anno in Italia cadono in media 1600 fulmini e le statistiche dicono che il fenomeno è in aumento. Tra il 1990 e il 2015 ne sono caduti il 30% in più rispetto all'arco di tempo 1960-1990.

I fulmini sono fra le maggiori cause di guasto per le linee elettriche di media e bassa tensione e sono fra i rischi rilevanti per le attività umane, sia industriali sia ricreative (fonte Cesi).

Nella zona colpita da un temporale si generano oscillazioni di tensione con scariche ripetute fino 100.000 volt; queste scariche si propagano nell'ambiente, colpendo anche la rete elettrica e la connessione alla rete telefonica e a Internet. La sovratensione generata può coinvolgere i dispositivi connessi alle reti elettriche o di telecomunicazione.

Sebbene in alcuni apparecchi (come per esempio i router FRITZ!Box di AVM) venga integrata nativamente la protezione da sovratensione, non esiste una protezione totale dalle scariche dei fulmini che soprattutto d'estate possono scatenarsi violentemente. A seconda del tipo di sovratensione, è possibile che subiscano danni i modem stessi e i dispositivi collegati sulla rete LAN o tramite le porte USB.

Consigli utili

- Scollegare la connessione del router dalla porta DSL e dalla rete elettrica, se sono in atto temporali, oppure prima di uscire di casa o di partire per le vacanze.

- Scollegare anche le spine dei telefoni, se presenti, dalla presa elettrica.

- Scollegare la spina anche se si usa una presa multipla. Il disinserimento dell'interruttore a levetta non protegge dalle alte sovratensioni scaricate da un fulmine.

- Disconnettere la rete wireless: se in casa/ufficio non rimane proprio nessuno, è possibile disinserire la connessione wireless per risparmiare energia.

- Lasciare i telefoni DECT senza fili nelle rispettive basi di ricarica durante l'assenza. In questo modo al tuo ritorno i telefoni saranno carichi.

- Spegnere le luci: proprio nei periodi di assenza prolungata, vale la pena simulare la presenza di persone in casa facendo accendere e spegnere automaticamente le luci. La simulazione può attivarsi in base a un piano orario personalizzato, oppure essere attivata direttamente.

- Predisporre la telecamera IP: è possibile installare una videocamera IP che permette di avere la visuale completa all'interno di casa e ufficio. Si può richiamare l'immagine della videocamera dallo smartphone, dal tablet o dal computer, e verificare immediatamente se è tutto OK.

Ora non rimane che pensare alla cosa più importante: rilassarsi, godersi la vacanza e... "staccare la spina".