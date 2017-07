Tesla Model 3, prime consegne e qualche dato tecnico definitivo

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-07-2017] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Poco fa si è conclusa la breve cerimonia di consegna delle prime trenta Model 3 di Tesla: l'auto che, secondo i piani di Elon Musk, dovrebbe rivoluzionare il mercato e avviare l'adozione su vasta scala dei veicoli elettrici. Finora sono stati fabbricati 50 esemplari di serie: trenta vanno a clienti e venti restano all'azienda per la validazione della produzione.

Versione breve:

Versione lunga:

Queste sono le specifiche principali, secondo i dati raccolti da Electrek.

Inizialmente saranno disponibili due versioni: Standard e Long Range. La Standard ha un prezzo base di 35.000 dollari (34.000 CHF/29.800 EUR), un'autonomia di 354 km, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e una velocità massima di 209 km/h. La Long Range parte da 44.000 dollari, ha un'autonomia di 498 km, fa da 0 a 100 km/h in 5.1 secondi e ha una velocità massima di 225 km/h. Non si sa se l'autonomia è dichiarata secondo i criteri EPA, più realistici, o quelli NEDC.

La velocità di carica presso i Supercharger (punti di ricarica veloce di Tesla) è di 210 km in 30 minuti; presso un punto di ricarica domestico da 240V/32A è 48 km in un'ora.

Sondaggio La prossima auto che acquisterai sarà a benzina a gasolio (diesel) elettrica ibrida a metano a idrogeno a biada

Mostra i risultati (7008 voti)

Leggi i commenti (19)

Verrà data la priorità alla produzione della Long Range, le cui consegne iniziano oggi; la Standard sarà disponibile dall'autunno; le versioni a doppio motore (quattro ruote motrici) arriveranno in seguito.

Come preannunciato, il cruscotto tradizionale non c'è: è sostituito da un tablet da 15 pollici in posizione centrale (foto e grafica qui). Sul volante ci sono due trackball che comandano gli specchietti e l'impianto audio. Sul piantone c'è il selettore di marcia (indietro - folle - avanti - Autopilot - parcheggio). Il tetto è interamente vetrato. Le maniglie sono a filo carrozzeria ma manuali (si spingono per farle uscire, a differenza di quelle delle altre Tesla, che sono automatiche).

L'auto ha otto telecamere, un radar frontale e dodici sensori a ultrasuoni, che consentono la protezione anticollisione e la frenata automatica d'emergenza di serie. Tutti gli esemplari includono l'hardware per la guida assistita o autonoma, attivabile via software a pagamento.

Aggiungendo 5000 dollari si ha la guida assistita o Enhanced Autopilot, che consente all'auto di restare in corsia, adeguare la propria andatura a quella del traffico, cambiare corsia automaticamente, imboccare le uscite autostradali e parcheggiare. Aggiornamenti software aggiungeranno altre funzioni. Per la guida autonoma vanno aggiunti altri 3000 dollari e bisogna aspettare che sia pronto il software e siano approvate le apposite normative.

La garanzia è di 4 anni o 80.000 km sul veicolo e di 8 anni e 160.000 km sulla batteria standard (193.000 sulla Long Range).

La Model 3 è lunga 470 cm, larga 193 cm (185 cm a specchietti ripiegati) e alta 144 cm. Il fondo è a 14 cm da terra. Il bagagliaio, doppio (anteriore e posteriore) ha un volume complessivo di quasi 425 litri. Il peso è 1610 kg per la Standard e 1730 kg per la Long Range. Le ruote sono disponibili in versioni da 18 pollici (standard) e 19 pollici (1500 dollari in più). Se volete farvi un'idea dei colori disponibili, guardate qui. C'è anche un pacchetto di opzioni per l'allestimento interno che fa salire il prezzo di altri 5000 dollari, e i colori diversi dal nero costano 1000 dollari in più.

Sparisce la chiave apriporta tradizionale con telecomando: l'auto si apre quando si avvicina il telefonino del proprietario (il che significa che rubare un telefonino equivale a rubare le chiavi dell'auto) o quando si avvicina al montante centrale una tessera NFC fornita.

Ci sono oltre 500.000 prenotazioni. Se vi state chiedendo se ci sono novità sulla mia, fatta il 2 aprile 2016, il sito di Tesla è attualmente bloccato e mostra solo l'opzione di vedere la presentazione di oggi, ma ieri sera è cambiata la schermata iniziale del mio account, che ora dice "Tra poco riceverai l'invito per la Model 3"; e qui c'è una FAQ che chiarisce alcuni punti (ma non tutti).



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

La grossa sfida per Tesla, ora, è riuscire a fabbricare in massa quello che finora ha prodotto in volumi molto modesti: nel 2016 ha costruito in tutto circa 84.000 auto. Ora vuole arrivare a sfornarne 20.000 al mese entro fine anno.

È tutto quello che so: se volete saperne di più, date un'occhiata alle mie FAQ e seguite Teslari.it. Per le foto dei dettagli, consiglio questa recensione di Motor Trend.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Intanto che aspetto novità da Tesla, ho prenotato per i primi di agosto una prova della Opel Ampera-e, che ha prezzi e caratteristiche di autonomia simili alla Model 3 ma non include le opzioni di guida assistita/autonoma. Vi racconterò tutti i dettagli appena possibile.

Fonti aggiuntive: Yahoo, The Verge, Ars Technica.