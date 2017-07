Il caso Fincantieri farà saltare l'affare Tim-Orange

Curioso il silenzio di Matteo Renzi sulla vicenda Tim. L'ex premier aveva già dato il proprio assenso alla Francia?

È vero che quand'era premier, Matteo Renzi aveva sostenuto che il suo governo non si sarebbe opposto a una possibile cessione di Tim da parte dei francesi di Vivendi ai francesi di Orange?

È possibile, visto che il suo disinteresse per Tim si era già concretizzato fino al punto di buttare Enel, il maggiore gestore elettrico italiano ancora controllato dallo Stato, in un'operazione di cablatura del Paese estranea al suo core business.

E pensare che tutto ciò aveva avuto luogo proprio dopo che Enel, per decisione dello stesso centrosinistra, era uscito dalle Telco cedendo Wind e Infostrada le quali, tempo prima, avevano assorbito la rete in banda larga delle Ferrovie dello Stato.

Quindi, dopo aver acquisito anche Metroweb con i soldi della Cassa Depositi e Prestiti, per Renzi Orange avrebbe potuto benissimo intestarsi tutta Tim.

Ora però è arrivato Macron, già ministro dell'Economia di Hollande e quindi al corrente dei vociferati accordi tra Holland stesso e Renzi, a mandare a monte l'espansione dell'italiana Fincantieri nel settore della cantieristica francese: un intervento tanto deciso da riportare in auge le nazionalizzazioni.

Se Orange, che è già controllata dallo Stato francese, entrasse in Tim, in sostanza cederemmo alla Francia anche la rete telefonica italiana fissa in rame e gran parte di quella in fibra ottica già posata.

Si comincia quindi a intuire il motivo del curioso silenzio attuale di Renzi sulla vicenda Tim, liquidazione miliardaria di Cattaneo compresa.

Se tra Renzi e Holland esisteva un accordo, Macron lo ha già revocato e il Pd, principale azionista del governo Gentioni, ora deve prendere decisioni importanti sul futuro di Tim; decisioni che escludano l'arrivo di Orange.

Ma il tempo per prenderle è poco.