Violata HBO: gli spoiler sul Trono di Spade invadono il web

Gli hacker hanno sottratto gli script di alcuni episodi inediti e intere puntate di altre serie popolari.

Se siete fan di Game Of Thrones (conosciuto in Italia come Il trono di spade) ma evitate come la peste ogni anticipazione e preferite invece gustarvi gli episodi a mano a mano che vengono trasmessi, per un po' farete meglio a stare lontani dal web.

HBO, la rete televisiva che realizza la popolare serie, ha subito infatti un attacco da parte di hacker sconosciuti.

Oltre 1,5 Tbyte di dati sono stati rubati a seguito della violazione e, tra questi, c'è un lungo e succoso elenco di spoiler relativi ai prossimi episodi dell'attuale stagione della serie nata dai libri di George R. R. Martin.

A venir rubati non sono stati episodi interi, ma script e indiscrezioni sugli avvenimenti che accadranno nelle puntate che ancora devono essere trasmesse.

L'attacco è avvenuto domenica e i suoi autori hanno avuto l'idea di annunciarlo alla stampa, inviando un'email a diversi servizi di informazione proprio mentre avveniva.

«Saluti a tutta l'umanità» si legge nell'email. «È in corso il più grande furto dell'era del cyberspazio. Come si chiama? Oh, mi sono dimenticato di dirlo. Si chiama HBO e Il trono di spade...!!!!».

Curiosamente, i file sottratti non sono stati messi a disposizione tramite i normali circuiti peer to peer. Invece è stato creato un sito apposito, Winter leak, che ospita tutto il materiale.

Oltre agli script relativi al terzo e quarto episodio della settima stagione de Il Trono di Spade, il sito ospita episodi di Bailers, Room 104, Barry e Insecure.

HBO, dal canto proprio, ha confermato l'avvenuta violazione della propria rete interna definendola «un cyber incidente», ma non si è sbilanciata circa le informazioni che sono state sottratte.

Ovviamente, le indagini per l'individuazione dei responsabili sono già iniziate.