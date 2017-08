Lo zaino di HP per la realtà virtuale

Servirà progettare una colonia su Marte in grado di ospitare 1 milione di persone.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-08-2017] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Poco più di un anno fa, Hp presentò Omen, un Pc in formato zainetto per i patiti della realtà virtuale.

Quest'ultima ha infatti senso se ci si può muovere liberamente nell'ambiente virtuale; se invece si è costretti nei movimenti dai cavi che collegano le periferiche (caschi, guanti) al Pc che gestisce il tutto, l'immersione risulta compromessa.

La soluzione trovata stava quindi nel mettere il Pc sulle spalle dell'utente e, naturalmente, alimentarlo a batteria: in cambio di un po' di peso in più si guadagna in libertà.

Ora Hp ha deciso di rivisitare l'idea e di cambiare un po' il tiro: se Omen era dedicato per lo più a un utilizzo ludico, il nuovo Z VR Backpack è pensato per un utilizzo più professionale.

Ciò è evidente sin dall'attenzione posta alla qualità costruttiva: non solo l'aspetto è molto più serio di quello di Omen, ma lo Z VR Backpack è realizzato in maniera tale da essere adeguato agli standard militari di robustezza e di resistenza all'acqua e alla polvere.

Sondaggio Una ricerca dell'UniversitÓ di Lund (Svezia) mostra che avere un bambino costa al Pianeta l'emissione di 58,6 tonnellate di CO2 l'anno. In proporzione, si tenga conto che non avere l'auto fa risparmiare 2,4 tonnellate di CO2, l'essere vegani 0,8 tonnellate ed evitare un viaggio aereo 1,6 tonnellate. Lo studio conclude che una famiglia che sceglie di avere un bambino in meno contribuisce alla riduzione di emissioni di CO2 quanto 684 teenager che decidono di adottare un comportamento ecologista per il resto della vita. Cosa ne pensi? ╚ corretto. Far˛ meno figli. Sono pazzi questi svedesi.

Mostra i risultati (367 voti)

Leggi i commenti (12)

I componenti interni, inoltre, sono quelli generalmente usati nelle apparecchiature informatiche per le aziende: il processore quad-core Core i7 vPro è abbinato a una scheda grafica nVidia Quadro P5200, con 16 Gbyte di memoria video.

Il sistema supporta l'integrazione con le periferiche HTC Vive Business Edition ma funziona egualmente bene con Oculus Rift o qualunque altro strumento analogo.

L'azienda o l'ente che vorrà spendere i 3.299 dollari necessari per lo Z VR Backpack potrà quindi disporre del sistema per far lavorare i propri dipendenti in un ambiente di sviluppo completamente virtuale: gli ingegneri potranno "toccare" e modificare i prototipi realizzati dal computer come se fossero reali, e i soldati potranno addestrarsi in scenari realistici senza doversi trovare davvero sul campo.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Per dare un'idea di ciò che è possibile fare con la realtà virtuale Hp - in collaborazione con aziende come Autodesk, Htc, Epic Games, Launch Forth e Technicolor - ha dato vita al progetto Mars Home Planet.

La realtà virtuale serve per mettere in contatto tutti quelli che lavorano al progetto, dovunque si trovino nel mondo, fornendo loro un ambiente che simuli perfettamente il pianeta rosso.

Indossando l'attrezzatura, ogni partecipante può avere l'illusione di essere su Marte insieme a tutti gli altri, e collaborare così alla costruzione di una colonia in grado di ospitare un milione di persone.

La partecipazione al progetto è aperta: ci si può iscrivere tramite il sito ufficiale.

La speranza è che l'ambiente simulato permetta di farsi un'idea più precisa di come sia vivere su Marte rispetto a quanto si possa fare guardando uno schermo.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)