Windows 10 si controlla con lo sguardo

Grazie ad Eye Control tastiera e mouse rispondono ai movimenti degli occhi.

Si chiama semplicemente Eye Control l'ultima novità introdotta da Microsoft in Windows, e già presente nell'ultima anteprima per gli aderenti al programma Insider.

Sviluppata in collaborazione con Tobii, fa esattamente quanto il suo nome promette: cosnente di controllare il cursore del mouse e una tastiera a schermo seguendo i movimenti dell'occhio dell'utente.

La tastiera a schermo somiglia molto a quella standard di Windows, ma supporta anche la scrittura tramite swipe (analoga a quella usata dalla tastiera Swype per smartphone): tenendo lo sguardo fisso un po' più a lungo su una lettera la si indica come la prima della parola che si va componendo; poi, facendo semplicemente passare lo sguardo da una lettera all'altra, si crea l'intera parola.

Per sfruttare Eye Control è necessario utilizzare uno speciale apparecchio hardware, prodotto da Tobii, che si occupa di eseguire il tracciamento dei movimenti, ma le aziende sono al lavoro per espandere la compatibilità ad altri dispositivi.

L'idea per lo sviluppo di questa funzione è nata nel 2014, quando un ex giocatore di football americano, Steve Gleason, colpito da sclerosi laterale amiotrofica, chiese a Microsoft di aiutarlo ad affrontare i problemi che l'avanzare della malattia avrebbe inesorabilmente causato.

Durante una hackaton tenutasi in quell'anno nacque un sistema che permette di controllare i movimenti di una sedia a rotelle tramite gli occhi e Microsoft, ispirandosi a quel lavoro, iniziò a progettare quello che oggi è Eye Control.

Al momento non è dato sapere quando queste funzionalità saranno incluse in una versione di Windows 10 disponibile al grande pubblico, ma ciò è certamente nei piani di Microsoft: voci di corridoio indicano uno degli aggiornamenti dell'anno prossimo come il momento più probabile per il debutto ufficiale.

