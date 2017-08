Il file sharing monouso di Mozilla

Firefox Send cancella ogni file non appena viene scaricato.

Bisogna ammettere che il cloud computing ha una sua utilità. Per esempio, se si vuole mandare un file voluminoso a qualcuno, l'email spesso non è la soluzione più adatta.

È molto più pratico - e a volte obbligato - parcheggiarlo presso qualche servizio che offre spazio per il file hosting (come Dropbox o OneDrive) e spedire al destinatario soltanto il link che consente il download.

Questa modalità presenta però qualche problema: per esempio, in linea teorica qualche persona non autorizzata potrebbe riuscire ad accedere al file, magari perché il servizio usato ha subito una violazione di cui ancora non si sa niente.

Oppure, il file potrebbe continuare a giacere dimenticato per lungo tempo presso l'hosting, anche dopo aver esaurito la propria utilità. Se all'interno del file vi sono informazioni preziose, il pericolo che finiscano in mani sbagliate è quantomeno possibile.

Tutte queste considerazioni hanno spinto Mozilla a ideare Firefox Send, un servizio di invio condivisione di file monouso.

Send permette infatti di caricare un file fino a 1 Gbyte e di condividerne il link per il download con chiunque, esattamente come molti altri servizi già fanno.

A differenza di questi, però, Send conserva il file soltanto per 24 ore; trascorso questo periodo, viene inesorabilmente cancellato.

Non solo: non appena il destinatario scarica il file, questo viene egualmente eliminato, senza aspettare che sia passato il tempo concesso.

Allo stato attuale Send è soltanto un sito sperimentale, e non è dato sapere per quanto tempo Mozilla deciderà di tenerlo in vita. È possibile che la mamma di Firefox voglia valutare l'interesse degli utenti prima di deciderne il fato.