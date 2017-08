Arrestato l'hacker che fermò WannaCry

L'Fbi lo accusa di aver diffuso un trojan bancario.

Non basta una buona azione per redimere un torto passato. Così almeno la pensano gli agenti dell'Fbi, i quali hanno arrestato l'hacker che è riuscito a fermare WannaCry.

Marcus Hutchins, hacker britannico ventiduenne, stava partecipando alla DefCon di Las Vegas quando è stato prelevato dal servizio investigativo federale statunitense e messo agli arresti.

La notizia ha fatto un certo scalpore perché Hutchins è l'uomo che, con lo pseudonimo MalwareTech, ha scoperto il kill switch incluso in WannaCry, il malware che tanta preoccupazione ha generato durante lo scorso mese di maggio.

Analizzando il codice di WannaCry, Hutchins scoprì che il malware, prima di infettare un bersaglio, cercava di connettersi a un dominio dall'indirizzo improbabile (iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com).

WannaCry si aspettava naturalmente che il tentativo di connessione non riuscisse - chi mai registrerebbe un nome del genere? - e, una volta ottenuta conferma dell'impossibilità a connettersi, procedeva a criptare i dati del disco rigido.

Hutchins, però, registrò proprio quel dominio scovato nei meandri del codice, e così facendo fermò a tutti gli effetti l'epidemia, dato che i creatori di WannaCry non si presero la briga di rilasciare una nuova versione del malware che controllasse un diverso dominio (anche perché le patch, a quel punto, erano già in distribuzione).

MalwareTech diventò quindi una specie di eroe per la Rete ma la lunga seppur lenta mano dell'Fbi non s'è lasciata intimidire da questa fama.

I dettagli al momento non sono moltissimi, ma a quanto pare il giovane hacker britannico è stato arrestato perché sospettato di aver avuto un ruolo importante nella creazione e diffusione del trojan bancario Kronos, che fu attivo tra il 2014 e il 2015.

Per ora non è stato fatto sapere quali siano i rischi che Hutchins corre, né quali siano le conseguenze in cui potrebbe incorrere qualora dovesse affrontare un processo.

“Molti dettagli che circondano questo arresto e il presunto ruolo di Marcus Hutchins nello sviluppo di Kronos rimangono ancora poco chiari. FireEye, azienda di intelligence led security, ha osservato che Kronos è stato pubblicizzato su un forum cyber criminale russo da parte dell’attore “VinniK” nel giugno 2014. Da allora è stato utilizzato in una serie di attività malevole e ha infettato diverse organizzazioni, come avviene tipicamente con i malware utilizzati per il furto di credenziali, che sono resi ampiamente disponibili attraverso i mercati eCrime. La notizia che l’autore di questo malware è stato arrestato potrebbe scoraggiare gli attori malevoli da continuare a utilizzarlo”.