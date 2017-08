Basta un adesivo per confondere i veicoli autonomi

Qualunque vandalo può causare incidenti mortali.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-08-2017] Commenti (1)

I produttori di veicoli a guida automatica sono preoccupati perché temono che i cattivi hacker non aspettino altro che violare i loro sistemi e causare incidenti spaventosi.

Probabilmente non hanno nemmeno tutti i torti - gente deviata si trova anche tra gli informatici - ma secondo alcuni ricercatori dell'Università di Washington la priorità maggiore è un'altra: evitare che un segnale stradale illeggibile causi una catastrofe.

Lo studio condotto da questi ricercatori mostra come portare fuori strada il sistema di riconoscimento immagini con cui sono equipaggiati i veicoli autonomi sia tutt'altro che difficile.

Bastano infatti alcuni adesivi per alterare i segnali stradali quel tanto che serve per impedirne il riconoscimento da parte dell'auto, o addirittura per far credere al robot che si tratta di un segnale completamente diverso.

Durante i test, aggiungere le parole love o hate a un cartello di stop è bastato perché l'auto si convincesse di trovarsi di fronte a un limite di velocità.

Sondaggio Il fondatore di Microsoft ha chiesto all'UE di rendere più difficili gli ingressi in Europa ai migranti africani che cercano di raggiungere il continente attraverso le attuali rotte di passaggio. Sei d'accordo? Sì. No.

Mostra i risultati (607 voti)

Leggi i commenti (14)

Considerata la semplicità dell'hack, è facile capire come qualunque vandalo possa metterlo in pratica: nel migliore dei casi porterà il caos sulle strade; nel peggiore potrebbe causare incidenti anche mortali.

Per prevenire casi del genere i ricercatori suggeriscono di inserire nei software dei veicoli autonomi sistemi di analisi del contesto per verificare che il riconoscimento sia stato accurato.

Il cartello deve avere senso in base a tutto ciò che gli sta intorno: è per esempio improbabile che ci sia un cartello di Stop in autostrada.