I sospetti della FDA sull'hamburger vegano

L'Impossible Burger sembra vero, ma forse non fa tanto bene alla salute.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-08-2017] Commenti

L'Impossible Burger è una specie di piccolo miracolo scientifico: ha l'aspetto, la consistenza, l'odore e il sapore di un hamburger normale, ma non contiene neanche un grammo di carne.

L'orgoglio di Impossible Foods, l'azienda che ha creato l'hamburger vegano indistinguibile da quello vero, è in vendita in diversi ristoranti degli Stati Uniti e deve il proprio successo a un ingrediente particolare, ma non segreto: la leghemoglobina di soia, da cui si ottiene l'eme.

L'eme è una molecola presente nell'emoglobina ma anche in alcune piante. È questa molecola, nella sua versione "vegetale", che permette all'Impossible Burger di sanguinare proprio come i suoi fratelli fatti di carne.

«L'eme è identica sia che si trovi all'interno di una pianta sia che si trovi nei tessuti muscolari degli animali» spiega Celeste Holz-Schietinger, capo degli scienziati di Impossible Foods.

C'è però un problema. La Fda, l'ente che negli Usa si occupa di regolamentare i prodotti alimentare e farmaceutici, nutre dei dubbi sulla salubrità dell'eme contenuta nell'hamburger vegano.

Sondaggio Di quale generazione fai parte? Generazione silenziosa: i nati tra gli anni '20 e gli anni '40 del XX secolo Baby boomers: i nati tra gli anni '40 e l'inizio degli anni '60 del XX secolo Generazione X: i nati tra gli anni '60 e l'inizio degli anni '80 del XX secolo Generazione Y (o Millennials): i nati tra gli anni '80 del XX secolo e il 2000 Generazione Z: i nati dal 2000 Generazione Alpha (o Screenagers): i nati dal 2010

Mostra i risultati (660 voti)

Leggi i commenti (4)

«La Fda ritiene che gli argomenti presentati, individualmente e collettivamente, non permettano di accertare la sicurezza per l'alimentazione della leghemoglobina di soia, né indicano un generico riconoscimento della sua sicurezza» ha affermato l'ente secondo quanto riporta il New York Times.

Per questo motivo, la Fda ha avviato un'indagine per stabilire se questo ingrediente sia da classificare come un allergene o possa invece essere consumato in tranquillità.

Impossible Burger, dal canto proprio, sostiene che l'ingrediente principale del suo prodotto di punta è perfettamente sicuro, come testimoniato da «un gruppo di esperti di sicurezza alimentare e allergie provenienti da tre Università».

Al momento, la questione è ancora in sospeso.