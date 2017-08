Samsung Internet fa concorrenza a Chrome su Android

Il browser di Samsung non è più un'esclusiva dei Galaxy e dei Nexus.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-08-2017] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Se per qualche motivo non siete del tutto soddisfatti dei browser per smartphone e tablet in circolazione, forse vorrete dare una possibilità a Samsung Internet.

Senza far troppo rumore, Samsung ha infatti iniziato da qualche tempo lo sviluppo di un browser dal nome banale ma con il quale intende fare concorrenza a Google Chrome, usatissimo sui dispositivi con Android.

Samsung Internet, basato su Chromium, è ancora in versione beta ma può già essere scaricato dal Play Store, a patto di utilizzare per lo meno Android 5.0 Lollipop. Funziona su qualsiasi dispositivo Android, indipendentemente dal produttore.

Come i suoi principali concorrenti, il browser di Samsung offre la sincronizzazione dei segnalibri e delle schede aperte tra i vari dispositivi Android.

Se si vuole attivare la sincronizzazione anche con un browser per desktop basato su Chrome è necessario usare l'apposita estensione.

Sondaggio Hai mai inviato Sms o messaggi o email a un tuo familiare mentre entrambi eravate a casa? No, mai. E' successo una o due volte. Ogni tanto capita ma non mia abitudine. Lo faccio regolarmente.

Mostra i risultati (1348 voti)

Leggi i commenti (19)

L'ultimissima versione di Samsung Internet include una speciale modalità a contrasto elevato e integra alcuni adblocker selezionabili dal menu.

È presente, sebbene disattivato come impostazione predefinita, anche il supporto alla tecnologia WebVR che permette di usufruire dei contenuti web realizzati in realtà virtuale.

Samsung tiene molto a precisare che, sebbene il browser sia basato su Chromium come molti altri, l'azienda non si è limitata a - per così dire - dare una mano di vernice fresca su quanto già esiste: «Non ci limitiamo a integrare funzionalità provenienti da Chromium, ma contribuiamo attivamente nello sviluppo loro e degli standard del web».