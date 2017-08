Serrature intelligenti bloccate dall'aggiornamento del firmware

Centinaia di smart lock hanno smesso di funzionare dopo un update automatico.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-08-2017] Commenti

Le meraviglie dell'era digitale promettono un mondo interconnesso in cui, anziché compiere manualmente certe operazioni come si usava nell'epoca buia durata sinora, basta premere un tasto e l'apparecchio intelligente lavora per noi.

Prendiamo le chiavi, per esempio: una tecnologia vecchia di secoli (se non di millenni), e che oggigiorno può felicemente essere sostituita dagli smart lock sempre connessi a Internet, che si aprono digitando un codice su un tastierino numerico. A meno che un aggiornamento non li paralizzi.

Poco prima di ferragosto l'americana LockState ha rilasciato un update del firmware delle proprie serrature intelligenti.

Immediatamente dopo, gli utenti hanno iniziato a lamentarsi sui social network che i loro smart lock (modello Lockstate 6000i) da oltre 400 dollari avevano smesso di funzionare: qualunque cosa si immettesse con il tastierino veniva sistematicamente ignorata dal programma di controllo.

Il Lockstate 6000i è apprezzato dai suoi utenti perché si può connettere alla rete Wi-Fi domestica, e grazie a questa funzione se ne può monitorare costantemente il funzionamento. Inoltre, lo scaricamento degli aggiornamenti del firmware può avvenire in automatico.

Sondaggio Qual è il prossimo acquisto di prodotto intelligente per la casa che farai? Lampadina smart Frigorifero smart Presa elettrica smart Rilevatore di fumo smart Stazione metereologica smart Videocamera di sorveglianza smart Termostato smart Forno smart Sensore di movimento smart Impianto sonoro smart Allarme casa smart Smart Tv Spioncino/citofono smart Sensore porta/finestra smart Contatore smart di energia elettrica

Mostra i risultati (697 voti)

Leggi i commenti (4)

Non solo: grazie a una collaborazione tra LockState e Airbnb, quel modello di serratura intelligente è molto diffuso tra quanti mettono a disposizione il proprio alloggio.

Offre infatti la comodità di poter dare all'ospite un codice che si può facilmente cambiare dopo la partenza di questi, senza dover condividere una chiave (che può essere persa, copiata e via di seguito).

Il blocco degli smart lock è avvenuto a causa di un errore nella distribuzione dell'aggiornamento: sui 6000i connessi in Wi-Fi è stato installato un firmware inteso per i 7000i, e di conseguenza essi si sono bloccati.

Il guaio è che ciò li ha resi del tutto non funzionanti: non ci si può nemmeno aspettare che il problema sia sistemato da remoto, perché i poveri 6000i non riescono più a connettersi ai server del produttore.

Chi si trova in possesso di un Lockstate 6000i comatoso può ora fare soltanto due cose: rimuovere la parte che contiene il firmware e spedirla all'azienda, che provvederà a effettuare un aggiornamento manuale - e corretto - del programma (operazione che richiede dai 5 ai 7 giorni), oppure farsi inviare una serratura di ricambio (dai 14 ai 18 gioni).

LockState ha fatto sapere che si farà carico di tutte le spese che gli utenti dovranno sostenere per far tornare in funzione le loro porte, ma certamente l'alba dell'era della Internet of Things non è così rosea come si sarebbe potuto pensare.