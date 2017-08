Motorola brevetta lo schermo che si ripara da solo

Basta un po' di calore e le crepe spariscono.

È l'incubo di ogni possessore di smartphone: il cellulare cade e, quando viene raccolto, sullo schermo c'è un'orribile ragnatela di crepe, cui si può porre rimedio soltanto cambiando il display.

Tutto ciò sarà soltanto un ricordo quando Motorola riuscirà a immettere sul mercato smartphone dotati della sua ultima invenzione: lo schermo che si ripara da solo.

Da tempo Motorola è allo studio per sviluppare display per smartphone ultra-resistenti al fine di prevenire le rotture, ma ha anche deciso di ideare un rimedio facile ed economico per quando è ormai già troppo tardi.

Il brevetto richiesto dalla controllata di Lenovo descrive uno schermo realizzato con un polimero a memoria di forma che, sottoposto a rapidi cambi di temperatura, è in grado di riparare sé stesso.

La fonte di calore - stando al brevetto - può essere esterna allo smartphone (è sufficiente il calore corporeo, o una docking station apposita), ma può anche essere interna a esso. Anzi, Motorola sogna un futuro in cui un'app segnala all'utente il fatto che il telefono ha individuato una crepa e la sta autonomamente riparando.

Il polimero può essere usato per proteggere qualsiasi display Lcd o Led e può contenere un sensore capacitivo per fornire le funzionalità touch, anche se probabilmente l'effetto complessivo non sarà elegante come quello che restituiscono gli schermi in vetro.

In ogni caso, sebbene l'idea sia affascinante, non è possibile sapere se e quando diventerà realtà: per il momento si tratta soltanto di un'intuizione brevettata.