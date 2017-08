Il ''cop button'' di iOS 11 dà manforte ai criminali

Disabilita il Touch ID perché nessuno sia obbligato a sbloccare l'iPhone.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-08-2017] Commenti

Ricordiamo tutti il braccio di ferro che Apple e Fbi hanno portato avanti fino a pochi mesi fa.

Gli investigatori federali statunitensi volevano avere accesso all'iPhone dell'autore dell'attentato di San Bernardino, protetto da password, mentre l'azienda della Mela sosteneva di non poterli accontentare.

Durante il lavoro su iOS 11, qualcuno a Cupertino deve però essersi accorto che uno scenario del genere difficilmente si ripresenterà in futuro, a causa della sempre maggior diffusione dei sistemi di identificazione biometrici.

Gli agenti dell'Fbi non dovranno più trovare modi creativi per violare i segreti degli iPhone protetti da password quando, per sbloccare lo smartphone, basterà "convincere" il sospetto di turno ad appoggiare il pollice sul lettore di impronte digitali Touch ID o mostrare il proprio volto alla fotocamera per farsi identificare dai sistemi integrati di riconoscimento facciale.

iOS 11 offrirà di default entrambi i sistemi e così Apple, per evitare di rendere troppo semplice l'accesso da parte di terzi agli iPhone, ha introdotto quello che è già stato definito cop button (bottone per gli sbirri).

Sondaggio Il fondatore di Microsoft ha chiesto all'UE di rendere più difficili gli ingressi in Europa ai migranti africani che cercano di raggiungere il continente attraverso le attuali rotte di passaggio. Sei d'accordo? Sì. No.

Mostra i risultati (662 voti)

Leggi i commenti (14)

La funzione è già presente nella beta del nuovo sistema. Premendo cinque volte in rapida successione il pulsante di accensione l'iPhone permette di chiamare il numero d'emergenza (911 negli Usa) ma anche di disabilitare il Touch ID fino a che non viene inserita la password.

Fino a iOS 10, disabilitare il Touch ID era complicato. Con iOS 11, chi non vuole rischiare di essere obbligato a sbloccare il telefono può disattivarlo senza fatica.

Ci si aspetta che entro il rilascio di iOS 11, previsto per il mese prossimo, il cop button permetta di disattivare con la medesima facilità anche il riconoscimento facciale.