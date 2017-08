Falle critiche in Foxit Reader, la patch ancora non c'è

E forse non ci sarà mai.

Foxit Reader è un apprezzato lettore di file Pdf, spesso ritenuto migliore dei concorrenti (in primis Adobe Acrobat Reader) grazie alla sua scarsa avidità di risorse.

Proprio in Foxit Reader alcuni ricercatori hanno scoperto la presenza di due pericolose falle zero-day, sinora non note e per le quali, al momento in cui scriviamo, non è ancora stata rilasciata una patch.

Entrambe le vulnerabilità possono essere sfruttate facendo aprire alla vittima un file Pdf appositamente realizzato e contenente il codice JavaScript necessario ad approfittare dei bug, posto che il software non sia impostato per utilizzare il Safe Reading Mode.

Approfittando delle falle è possibile usare le funzioni di Foxit Reader per eseguire del codice arbitrario, come i video che riportiamo in coda all'articolo dimostrano.

A complicare la situazione c'è il fatto che Foxit non sembra interessata a correggere i bug, dato che per proteggersi gli utenti non devono fare altro che mantenere attivo il Safe Reading Mode, abilitato di default.

Secondo i ricercatori, però, qualora venisse scoperto un sistema per aggirare questa modalità gli utenti si troverebbero senza difese di fronte a un attacco.

Per il momento, quindi, se si vuole continuare a usare Foxit Reader l'unico modo di difendersi è tenere attivo il Safe Reading Mode e diffidare degli allegati in Pdf che arrivano via email.

Qui sotto, i video che dimostrano gli exploit.