Il giorno di Android Oreo

Debutta stasera l'ottava versione del sistema di Google.

Quanti aspettano le nuove versioni di Android con la stessa emozione di un bambino che sogna l'arrivo di Babbo Natale possono rilassarsi: l'attesa è finita.

Oggi Google rivela Android O, ottava versione del sistema operativo del robottino verde, il cui nome in codice è Oreo.

Continua così la tradizione di assegnare alle varie edizioni di Android nomi di dolci, nonostante Google stessa durante la fase beta avesse seminato qualche falso indizio lasciando intendere che volesse scegliere Octopus come nickname di Android 8.

La presentazione ufficiale avverrà alle 20.40 di questa sera, in coincidenza con l'eclissi di sole che sarà visibile dai soli Stati Uniti.

Il legame con l'evento astronomico è stato sfruttato per l'ultimissimo teaser pubblicato sul sito ufficiale di Android.

Al di là dei particolari curiosi o interessanti, ciò che preme agli utenti è l'introduzione di nuove funzioni o il miglioramento di quelle esistenti, di cui abbiamo potuto avere un'anteprima già a marzo.

La prima e più evidente caratteristica di Android O è il rinnovato pannello delle notifiche, che introduce i Notification Channels per organizzare le notifiche stesse per categorie e app.

Grossi cambiamenti ci sono anche sul fronte della gestione delle finestre: debutta la funzione picture in picture che permette di avere a schermo più finestre contemporaneamente sia su smartphone che su tablet.

Inoltre con Android O spuntano un'inedita modalità di sovrapposizione e il supporto alle funzionalità multi-display, per poter eseguire attività su schermi esterni.

Sempre per quanto riguarda l'aspetto, ricordiamo che con Android 8 si possono usare le icone adattive, che possono assumere forme diverse a seconda dell'interfaccia.

Non possiamo non citare i miglioramenti apportati alla gestione dell'energia, con l'introduzione dei limiti automatici posti alle attività che si possono svolgere in background, in modo da salvaguardare la durata della batteria.

Android O sarà subito disponibile per gli smartphone Google Pixel e Google Nexus, e successivamente i vari produttori lo distribuiranno sui modelli più recenti della propria gamma.