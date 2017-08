Gli assistenti vocali per la casa? Ottimi sonar per spiare gli abitanti

Se avete un dispositivo Amazon Echo o Google Home, qualcuno potrebbe usarne l'altoparlante per spiarvi.

A mano a mano che gli assistenti vocali per la casa - come Amazon Echo, Google Home e l'imminente Apple HomePod - si vanno diffondendo, aumentano anche le preoccupazioni per la privacy dei loro utenti.

Generalmente, quando si affronta questo argomento ci si concentra sul fatto che questi apparecchi sono sempre accesi, potenzialmente in grado di captare e registrare ogni parola che venga detta in loro presenza, magari dopo che un hacker ne ha preso il controllo.

Alcuni ricercatori dell'Università di Washington hanno scoperto come utilizzare questi apparecchi per minare la privacy degli utenti in modo nuovo, e hanno battezzato la tecnica così elaborata CovertBand.

Si parte da una semplice constatazione: gli assistenti sono sostanzialmente degli apparecchi dotati di altoparlanti e microfoni. Sono quindi in grado di trasmettere suoni e di captarli.

I ricercatori hanno scoperto che trasmettendo determinati suoni alla frequenza di 18 - 20 KHz dagli altoparlanti e captando il modo in cui questi sono riflessi coi i microfoni è possibile sorvegliare l'ambiente in cui si trova l'assistente vocale e seguire i movimenti dei presenti.

«CovertBand tiene sotto controllo piccoli cambiamenti nel modo in cui il suono viene riflesso» - spiegano i ricercatori - «per seguire più persone contemporaneamente e riconoscere i diversi tipi di movimento. Così ottengono informazioni su dove si trovano le persone e anche su ciò che potrebbero stare facendo».

Alcune persone però sono in grado di udire i suoni emessi nella gamma di frequenze usate da CovertBand. Inoltre, gli altoparlanti degli assistenti domestici hanno il difetto di emettere dei rumori udibili quando vengono usati per quei suoni.

I ricercatori non si sono però lasciati scoraggiare e hanno scoperto come nascondere i suoni "localizzatori" con dei brani musicali: grazie a questa scoperta si potrebbe persino realizzare una compilation dei brani migliori per spiare le case con questa specie di sonar.

Non tutti i brani funzionano allo stesso modo: i migliori per nascondere i suoni localizzanti sono quelli che fanno un ampio uso delle percussioni.

«I test hanno dimostrato che CovertBand può seguire dei soggetti che camminano con un errore medio di tracciamento pari a 18 centimetri, e soggetti in movimento in una posizione fissa con un'accuratezza di 8 centimetri, stando fino a 6 metri con visuale sgombra e fino a 3 metri se c'è di mezzo una barriera» illustrano gli autori dello studio.

Qui sotto, il video dimostrativo.