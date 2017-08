Galaxy Note 8, ricca dotazione a caro prezzo

Il re dei phablet offre schermo senza bordi, doppia fotocamera e pennino con cui si può anche disegnare.

Il Galaxy Note 8 è finalmente arrivato. Nonostante dopo i disastri dell'esplosivo Note 7 qualcuno mettesse in dubbio l'opportunità di continuare la serie, Samsung ha testardamente deciso di lanciare un nuovo modello. Anzi, l'ha fatto in grande stile.

La cornice del lancio è stata l'evento Unpacked 2017: una presentazione tramessa in diretta da New York anche in streaming per dare il massimo risalto al phablet, e cercare così di far dimenticare agli utenti i guai della versione precedente.

Il Galaxy Note 8 si distingue subito per l'ampio schermo Infinity da 6,3 pollici con risoluzione di 2960x1440 pixel.

Infinity, nel linguaggio di Samsung, significa che il display è quasi completamente privo di cornice e ciò, secondo l'azienda coreana, permette di «fare di più» con il dispositivo.

Un'altra caratteristica importante per il Note 8 è la fotocamera: si tratta in realtà di una doppia fotocamera (una scelta che ultimamente sta prendendo piede nel mondo dei dispositivi mobili) con sensore da 12 megapixel, autofocus e stabilizzatore ottico, dotata inoltre di zoom ottico 2x. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 8 megapixel.

All'interno troviamo, a seconda dei mercati, il SoC Qualcomm Snapdragon 835 o Samsung Exynos 8895. In ogni caso ci sono sempre 6 Gbyte di RAM, mentre anche per la memoria interna ci sono differenze in base al Paese di vendita.

La versione statunitense, infatti, offre 64 Gbyte di memoria, mentre quella internazionale arriva a 128 o addirittura a 256.

Per quanto riguarda la connettività troviamo il supporto a Wi-Fi Mimo 802.11ac e Bluetooth 5.0 LE. Non mancano la porta Usb Tipo-C con supporto alla ricarica rapida ma anche la compatibilità con gli standard Qi wireless e Powermat wireless per la ricarica senza fili.

La batteria è da 3.300 mAh e l'intero dispositivo è certificato IP68 per quanto riguarda la resistenza ad acqua e polvere. La dotazione comprende infine il sensore per le impronte digitali, lo scanner per l'iride e la tecnologia di sicurezza Samsung Knox, dedicata a un utilizzo aziendale del Galaxy Note 8.



Il sistema operativo prescelto è Android 7.1.1 Nougat, personalizzato da Samsung con l'aggiunta delle proprie app e dell'assistente personale Bixby.

Come per gli altri prodotti della serie Note non manca il pennino S Pen, che rispetto alle versioni precedenti ha ora una punta più sottile: l'idea alla base di questa modifica è che la si possa usare più facilmente per realizzare piccoli disegni, come le emoji da inserire in un messaggio, ma anche per scrivere un appunto o una dedica su una foto.

Il Samsung Galaxy Note 8 sarà distribuito a partire dal 15 settembre, ma può essere prenotato dal 23 agosto al 14 settembre. In Italia sarà disponibile soltanto in due colorazioni: Midnight Black e Maple Gold.

Il prezzo con cui il Note 8 sarà in vendita nei negozi è di 999 euro.