Google, i nuovi Pixel arrivano a ottobre

Pronti a far concorrenza all'iPhone 8 e al Galaxy Note 8.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-08-2017] Commenti

Se vi siete entusiasmati per il Galaxy Note 8 e non vedete l'ora di assistere alla presentazione dell'iPhone 8, sappiate che anche ottobre ha in serbo una sorpresa per voi.

Secondo quanto riporta il generalmente ben informato Evan Blass, il 5 ottobre Google presenterà ufficialmente i Pixel 2, successori del Pixel e Pixel XL annunciati lo scorso anno (allora in data 4 ottobre).

I nuovi smartphone non saranno gli unici protagonisti della giornata, che ospiterà anche il lancio di tutta una serie di altri dispositivi hardware made in Mountain View: ci saranno molto probabilmente un nuovo Chromebook Pixel e una nuova versione, più piccola, dell'assistente domestico Google Home.

Naturalmente, a questo punto i dettagli sono piuttosto scarsi. Secondo Blass, i nuovi Pixel disporranno del SoC Snapdragon 836, modello di punta dell'offerta di Qualcomm; inoltre, dovrebbero assomigliarsi meno di quanto facciano Pixel e Pixel XL (che, dimensioni a parte, sono praticamente identici).

Il Pixel 2 dovrebbe essere soltanto un aggiornamento "minore" del modello attuale, con nuovo processore, nuova fotocamera e poco altro.

Sondaggio Qual la strategia ''mobile'' per il tuo web business? Nessuna, spero che il traffico mobile diminuisca. La versione mobile del mio sito. Sto studiando il mobile proprio in questo periodo. Non ho ancora piani o strategie. Offrire app gratuite. Sviluppare app da vendere.

Mostra i risultati (364 voti)

Leggi i commenti

Il Pixel XL 2 dovrebbe invece essere qualcosa di diverso, a partire dal grande display Amoled da 6 pollici che occuperà la quasi totalità del lato anteriore dello smartphone, curvandosi sui lati per ridurre al minimo la cornice.

Oltre che su ciò che ci sarà, le voci di corridoio speculano anche su ciò che non ci sarà: a quanto pare i nuovi Pixel non avranno né la doppia fotocamera, ultimamente un punto di forza dei top di gamma di pressoché ogni produttore, né il jack da 3,5 mm per le cuffie.