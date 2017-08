Muore perché guidava con l'iPhone, i parenti fanno causa a Apple

Avrebbe dovuto impedire l'uso dello smartphone durante la guida.

Il caso risale al 2013, ma solo in questi giorni è arrivato a conclusione.

In quell'anno, un ventenne americano rimase vittima di un incidente mortale. Le indagini mostrarono che il giovane stava inviando messaggi mentre guidava il proprio scooter, e ciò aveva causato la distrazione fatale.

I famigliari decisero però di mettersi alla ricerca di un colpevole che non fosse la pessima pratica di usare lo smartphone mentre si guida, e lo individuarono in Apple.

Il ragionamento era questo: il ragazzo è morto a causa di un incidente; l'incidente è stato causato dal fatto che la vittima stava inviando messaggi con il telefonino; il telefonino era un iPhone; l'iPhone è prodotto da Apple; Apple avrebbe dovuto aver inserito nell'iPhone una specifica tecnologia, da essa stessa brevettata, per impedire di distrarsi mentre si guida.

Il brevetto in questione riguarda un sistema pensato per impedire l'uso dell'iPhone da parte dei guidatori.

Si basa su degli «analizzatori di movimento» e degli «analizzatori di paesaggio» per capire se ci si stia muovendo su un mezzo, e in tal caso bloccare lo smartphone. Seppur teorizzato, in quei termini uno strumento del genere non è mai sbarcato sugli iPhone, anche perché la sua efficacia non è certa.

Ciò nonostante, i famigliari del ragazzo ritengono che Apple avrebbe dovuto impiegare quella tecnologia sui propri prodotti, dato che l'ha brevettata, e che non avendolo fatto è stata responsabile della morte del ventenne.

Ci sono voluti quattro anni per dirimere la questione. Alla fine, il giudice ha dato ragione a Apple, ritenendo che il ragionamento portato dall'accusa non stia in piedi e non conduca ad alcuna responsabilità da parte dell'azienda di Cupertino.

Non solo: il giudice ha anche specificato che Apple non ha alcun dovere di sorvegliare l'eventuale comportamento irresponsabile di chi usa i prodotti da essa creati.

In ogni caso, non è la prima volta che Apple viene accusata di essere responsabile delle morti in strada che avvengono a causa delle distrazioni da smartphone.

Probabilmente anche per questo motivo, iOS 11 prevede una funzione chiamata Non disturbarmi mentre guido che, se attivata, blocca tutte le notifiche mentre il veicolo è in movimento e invia messaggi automatici di risposta in cui specifica che il guidatore è occupato e non può rispondere.