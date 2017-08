Facebook: niente soldi per chi diffonde fake news

Il social network taglierà gli introiti pubblicitari alle Pagine che pubblicano bufale.

Da quando ha dichiarato guerra alle notizie false - in buon italiano: fake news - Facebook ha iniziato a mettere in atto tutta una serie di accorgimenti per evitarne la proliferazione.

Ora ha scoperto che il modo migliore per far sparire chi diffonde falsità è sospenderne l'alimentazione: in altre parole, togliergli il diritto a godere dei proventi della pubblicità.

L'annucio della nuova misura anti-fake news è stato dato ufficialmente e la sua messa in opera avverrà a breve.

«Se qualche Pagina condividerà ripetutamente storie indicate come false, a questi recidivi non sarà più permesso di mettere pubblicità su Facebook» scrive, minaccioso, il social network in blu.

L'idea è che chi diffonde notizie fasulle lo faccia per trarvi un guadagno grazie alle pubblicità che può mostrare ai visitatori della sua Pagina. Se non ci sono pubblicità non c'è nemmeno il guadagno, e quindi sparisce l'incentivo a pubblicare le bufale.

«Le notizie false» - spiega Facebook - «sono dannose per la nostra comunità. Rendono il mondo meno informato ed erodono la fiducia».