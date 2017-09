iPhone 8, Apple fissa la data di lancio

L'evento di presentazione si terrà nel teatro dedicato a Steve Jobs.

Dopo ipotesi, indiscrezioni e voci di corridoio, Apple ha rotto gli indugi rivelando la data in cui sarà presentato ufficialmente l'iPhone 8.

Il prossimo 12 settembre (alle 10 del mattino in California, la sera in Italia), all'interno del nuovo Steve Jobs Theater di Cupertino, avrà luogo l'iPhone event di quest'anno.

L'invito spedito da Apple è, come al solito, parco di dettagli.

L'attenzione è spostata più che altro sul fatto che, per l'edizione 2017, sarà usata la nuova sala progettata appositamente per ospitare questi eventi: non a caso Apple scrive «Incontriamoci a casa nostra» (Let's meet at our place).

Tutti danno comunque per scontato che in quell'occasione sarà svelato l'iPhone 8 insieme a due evoluzioni del modello precedente, ossia l'iPhone 7S e l'iPhone 7S Plus. Ufficialmente, però, nemmeno i nomi degli smartphone sono stati ancora annunciati.

Grazie alle indiscrezioni sappiamo che il nuovo iPhone sarà qualcosa di diverso da ciò che l'ha preceduto, a partire dell'aspetto: avrà uno schermo edge-to-edge, ossia privo di cornice intorno al display, e sarà realizzato con tecnologia Oled.

Non ci sarà nemmeno il pulsante Home, mentre la fotocamera anteriore dovrebbe essere dotata di funzioni di riconoscimento facciale.