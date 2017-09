YouTube Mp3 si arrende alle major

Il sito che convertiva i video in file audio sta per chiudere i battenti.

YouTube nasce come piattaforma per la condivisione di video, ma oggigiorno è usato anche in modi diversi.

Soprattutto per i più giovani, YouTube è anche una sorta di radio on demand, dato che vi si possono trovare pressoché tutti gli artisti.

Non solo: per molti è anche una pratica alternativa ai tradizionali circuiti peer to peer per scaricare i brani in formato Mp3 da portare poi sempre con sé sullo smartphone.

Rippare i video da YouTube non è una pratica sempre legale, eppure nel corso degli anni sono nate diverse applicazioni che permettono di farlo con facilità e anche siti web espressamente dedicati a questa operazione.

Uno di questi siti, forse il più famoso e certamente uno dei più adoperati, è YouTube mp3.

La sua attività l'ha però messo nel mirino di tutta una serie di etichette discografiche rappresentate dalla Riaa, l'associazione musicale americana, che lo scorso hanno ha fatto causa a YouTube Mp3, accusandolo di facilitare la pirateria e di diverse violazioni al diritto d'autore.

Ora le due parti in causa sono giunte a un accordo i cui dettagli non sono pubblici ma in base al quale, in sostanza, YouTube Mp3 accetta di assumersi le colpe imputategli.

Entrambi i contendenti hanno infatti chiesto al giudice di esprimersi in favore delle case discografiche e il fondatore del sito, Philip Matesanz, ha accettato di pagare una somma non specificata per chiudere la questione.

In aggiunta a tutto ciò, com'era facile aspettarsi, ai gestori del sito è stato imposto il divieto di sviluppare e gestire servizi analoghi a quelli offerti finora da YouTube Mp3, il cui dominio passerà ora nelle mani di una delle etichette rappresentate dalla Riaa.

In altre parole, ciò significa che YouTube Mp3 ha gettato la spugna e, sebbene sia ancora online nel momento in cui scriviamo, la situazione è destinata a cambiare nel giro di breve tempo.