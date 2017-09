Il Galaxy Note 8 si fa ingannare da una foto

Basta un'immagine presa da Facebook per aggirare il riconoscimento facciale dell'ultimo phablet di Samsung.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-09-2017] Commenti (2)

Quando ha lanciato il Galaxy Note 8, Samsung non ha risparmiato gli aggettivi nel sottolineare le caratteristiche innovative e uniche del proprio phablet, nato con il difficile compito di far dimenticare il fiasco del Galaxy Note 7.

A quanto pare, però, ha trascurato di risolvere un problema non esattamente secondario: fare in modo che il Galaxy Note 8 offrisse un riconoscimento facciale più sicuro del facilmente aggirabile riconoscimento dell'iride del Galaxy S8.

A scoprire la mancanza di progressi è stato Mel Tajon, uno sviluppatore web che non ha dovuto far altro che tenere l'uno di fronte all'altro due Note 8: il primo mostrava un selfie dell'utente, l'altro era in attesa di un volto per sbloccarsi.

È facile immaginare come sia andata a finire: il selfie è stato sufficiente a ingannare il phablet che, credendo di trovarsi di fronte a un volto dal vivo, ha aperto tutti i propri segreti.

Ulteriori indagini hanno permesso di scoprire che bastano immagini di bassa qualità, come quelle che quasi tutti postano sui social network, per ingannare il riconoscimento facciale del Note 8.

Samsung per ora non ha rilasciato alcun commento in merito alla questione, ma il consiglio per gli utenti è evidente: se tenete alla vostra privacy, evitate di usare il sistema di riconoscimento facciale e affidatevi invece a una delle alternative (impronta digitale, scansione dell'iride, oppure il buon vecchio codice).