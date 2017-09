Google pronta ad acquisire HTC

Il gigante di Mountain View torna a puntare sull'hardware.

A Google deve piacere molto l'acquisizione di produttori di smartphone in crisi.

Qualche anno fa, il colosso di Mountain View ha comprato Motorola (salvo cederla a Lenovo nel 2014) e ora, a quanto si dice, sta per concludere un accordo analogo con HTC.

La notizia è data per certa dai media di Taiwan, Stato in cui HTC ha sede: pare che l'acquisizione sia ormai alle battute finali, ma non ci sono indicazioni sul prezzo che Google sarebbe pronta a sborsare.

Come già accaduto a Motorola, per HTC diventare parte di Google può significare la salvezza: il calo delle vendite degli smartphone e le difficoltà che sta avendo il settore dedicato alla realtà virtuale hanno spinto l'azienda a cercare qualche soluzione che le permetta di sopravvivere, e Google in questo scenario sarebbe la migliore opzione possibile.

Dal punto di vista di Google stessa, invece, la mossa a prima vista ha del misterioso: appena tre anni fa, come ricordavamo poc'anzi, s'è liberata di Motorola cedendola a Lenovo per 2,9 miliardi di dollari.

Da allora a Mountain View hanno preferito continuare a commercializzare prodotti con il proprio logo - come i Nexus e i Pixel - ma facendoli produrre da terze parti.

D'altra parte, appena l'anno scorso Google ha dato vita a una nuova divisione hardware a capo della quale ha messo Rick Osterloh, ex presidente di Motorola: proprio questa divisione è la responsabile degli smarpthone Pixel (prodotti in collaborazione con HTC), che hanno riscosso recensioni positive.

Dopo aver deciso di tagliare tutto ciò che non costituisce il proprio core business, Google sembra insomma aver preferito tornare sui propri passi e investire in quella che al momento è una realtà in crescita.