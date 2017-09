Antibufala: attenti alle richieste di amicizia del signor Bonomi

... è un hacker!

Da qualche tempo circola sui social network questo allarme:

Dì a tutti i contatti della tua lista di Messenger di non accettare la richiesta di amicizia di F********** Bonomi Lui ha una foto con un cane. È un hacker e ha collegato il sistema al tuo account di Facebook. Se uno dei tuoi contatti lo accetta, verrai attaccato anche tu, quindi assicurati che tutti i tuoi amici lo conoscano. Inoltralo come ricevuto. Tieni premuto il dito sul messaggio. In basso al centro si presenterà l'icona di "inoltra". Clicca sopra e si presenterà la lista dei tuoi contatti. Clicca sul nome, invia. Grazie.

Non diffondetelo: non solo è falso (come nota Bufale.net , non esistono hacker in grado di "collegare il loro profilo a Facebook"), ma se lo diffondete citando per intero nome e cognome (diversamente da come ho fatto io omettendo il nome) vi esponete al rischio di denuncia per diffamazione da parte di qualche vero signor Bonomi.

Qualcuno ha messo in giro questo falso allarme probabilmente per fare un dispetto a qualcuno, e man mano altri aspiranti spiritosi cambiano il nome della persona citata pensando che sia uno scherzo divertente. Non lo è, quindi per favore piantatela.