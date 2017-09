Il ritorno di Psion nel mondo dei PDA

La versione rinnovata ha schermo da 5,7 pollici, processore a 10 core e tastiera fisica Qwerty.

Sono passati 16 anni da quando Psion si è ritirata dal mercato dei PDA, i computer palmari che in un certo senso possiamo vedere come i predecessori dei moderni smartphone e tablet.

Facendo leva sull'effetto nostalgia, e con un aggiornamento alle tecnologie odierne, ora però il successore spirituale dello Psion 5 sta per tornare sul mercato, grazie all'interessamento dell'iniziativa imprenditoriale Gemini, alla tecnica di Planet Computing e alle idee di Martin Riddiford, progettista del primo Psion.

Il risultato è un prodotto che, nell'aspetto, assomiglia molto al palmare di cui raccoglie l'eredità, salvo essere molto più sottile (135 millimetri contro 220 millimetri) e, naturalmente, più potente.

Dispone di una tastiera fisica Qwerty che, quando il palmare viene chiuso, rientra leggermente nello chassis e di uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione di 2160x1080 pixel, leggermente più grande di quello dello Psion 5.

All'interno ci sono il processore a 10 core Mediatek Helio X27 e 64 Gbyte di memoria interna (espandibili via microSD). La dotazione comprende anche due porte Usb, webcam, altoparlante, presa per le cuffie, slot per Sim e una batteria da 4200 mAh. Non mancano il supporto a connettività 4G e Wi-Fi.

Lo sviluppo è iniziato nello scorso febbraio a seguito di una campagna di successo su Indiegogo, e ora siamo arrivati al punto in cui un primo prototipo funzionante è stato creato. Ora si tratta di completare i dettagli e immettere il prodotto sul mercato.

Il prototipo offre la possibilità di eseguire in dual boot Android oppure Debian GNU/Linux; la tastiera permette di utilizzare alcune combinazioni di tasti per eseguire rapidamente le operazioni che più di frequente si compiono con il sistema operativo di Google.

Allo stato attuale, Gemini conta di poter lanciare sul mercato il nuovo Psion in tempo per le spese natalizie. Il prezzo non è stato ancora stabilito.



