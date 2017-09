iPhone 8 e iPhone 8 Plus

I due modelli più economici (si fa per dire).

Apple svela l'iPhone X

L'iPhone X, modello di punta di Apple, è accompagnato da due fratelli minori: l'iPhone 8 e l'iPhone 8 Plus, che ripresentano l'aspetto dell'iPhone 7 se si eccettua la cover posteriore, che ora è in vetro.

Basati anch'essi sullo stesso SoC A11 Bionic, si differenziano innanzitutto per le dimensioni dello schermo: l'iPhone 8 monta un display da 4,7 pollici, mentre l'iPhone Plus dispone di un display da 5,5 pollici.

Entrambi sono schermi Lcd, non Oled, e dotati delle tecnologie Retina HD e True Tone.

La fotocamera posteriore di entrambi i modelli è da 12 megapixel, ma quella dell'iPhone 8 Plus dispone di un doppio sensore. Inoltre l'iPhone 8 Plus offre una speciale modalità Portrait Lighting che consente di ottenere ritratti migliori.

Per quanto riguarda la connettività, sono presenti Wi-Fi, 4G Lte e Bluetooth 5.0. Non manca la possibilità di ricaricare il dispositivo in modalità wireless.

I prezzi dell'iPhone 8 partono da 839 euro (versione da 64 Gbyte) e arrivano a 1.009 euro (versione da 256 Gbyte), mentre quelli dell'iPhone 8 Plus partono da 949 euro e arrivano da 1.119 euro.

I preordini per entrambi i modelli si aprono il 15 settembre, mentre la disponibilità generale in Italia è fissata per il 22 settembre.



