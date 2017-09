Il primo smartphone con Linux davvero libero

Realizzato in collaborazione con KDE, monta hardware e software completamente open source.

Sono anni che si parla di uno smartphone Linux che sia sganciato dal mondo Android (il quale pure adotta il kernel Linux) e sia perfettamente compatibile con i principi dell'open source.

Nonostante qualche tentativo ambizioso, il più famoso dei quali è forse quello fatto da Ubuntu, il sogno non s'è mai concretizzato, ma non è nemmeno mai stato abbandonato.

La sua ultima incarnazione nasce dalla collaborazione tra KDE, l'organizzazione che sovrintende allo sviluppo dell'ambiente desktop KDE Plasma, e Purism, produttore di hardware che già s'è fatto notare qualche tempo fa per il progetto Librem 5.

Librem 5 è uno il progetto per uno smartphone ideato tenendo in massima considerazione le questioni legate alla sicurezza e alla privacy, e che inizialmente avrebbe dovuto montare il sistema operativo derivato da Debian PureOS con ambiente Gnome.

L'accordo con KDE ha cambiato un po' i piani originari: Librem 5 monterà Plasma Mobile, la versione per smartphone dell'ambiente desktop, e ciò è possibile perché Librem 5 è creato soltanto con componenti open source.

Tutti gli smartphone in circolazione hanno alcune parti - hardware o firmware - proprietarie. Librem 5 invece nasce con l'intento di essere completamente libero, privo del tutto di codice o componenti proprietari. Ciò lo rende, naturalmente, l'ambiente ideale per KDE Plasma Mobile.

In aggiunta alla sua natura completamente open source, Librem 5 offre la crittografia end-to-end sulle chiamate, le email e la messaggistica.

La dotazione hardware comprende schermo da 5 pollici, 3 Gbyte di RAM, 32 Gbyte di memoria interna (espandibile via microSD), supporto a LTE, Wi-Fi e Bluetooth 4, porte Usb Host e Usb Tipo-C.

Per quanto riguarda le app, Prism fa sapere che lo smartphone «sarà in grado di eseguire le applicazioni Html 5, ossia le applicazioni comuni che si usano ogni giorno attraverso il browser».



Secondo Prism, al lancio Librem 5 sarà un po' limitato in quello che potrà fare - telefonare, inviare email e messaggi, navigare nel web, registrare video e scattare foto - perché inizialmente l'ecosistema di app sarà un po' scarso, ma presto dovrebbe espandersi introducendo software per la grafica, la fotografia, il gioco e la produttività grazie al supporto della comunità.

Per trasformare Librem 5 in realtà è in corso una raccolta fondi che, al momento in cui scriviamo e a oltre un mese dalla chiusura della campagna, ha raccolto oltre 333.000 dollari, arrivano al 22% dell'obiettivo.

Il prezzo di vendita del Librem 5 sarà di 599 dollari.

Qui sotto, il video di presentazione.