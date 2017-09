Google Chrome dichiara guerra all'autoplay dei filmati

Il browser presto bloccherà la riproduzione automatica dei video in background.

15-09-2017

C'è ben poco di più fastidioso dell'utilizzo improprio dell'autoplay in background dei video all'interno dei siti web.

Nel migliore dei casi, il video che parte in automatico si sovrappone alla musica in sottofondo; nel peggiore dei casi l'utente che ha distrattamente dimenticato il volume della casse al massimo rischia di prendere un colpo.

Dopo aver introdotto da tempo la possibilità di "silenziare" le singole schede, Google ha deciso di affrontare di petto la questione impedendo l'avvio automatico dei video nelle prossime versioni di Chrome.

Già a partire da Chrome 63, la cui disponibilità è prevista per il mese di ottobre, sarà possibile zittire permanentemente interi siti.

Poi, con Chrome 64 (previsto per gennaio) il browser non avvierà più automaticamente i video, a meno che non siano privi di suono oppure l'utente si sia dimostrato «interessato».

Per capire se tale interesse esista, Chrome valuta alcuni parametri. Nel caso della versione per smartphone, considererà interessanti i video integrati in quei siti salvati nella schermata Home.

Nel caso della versione desktop, invece, terrà traccia del comportamento dell'utente: se in linea di massima questi continuerà ad avviare i video, Chrome darà per scontato che l'autoplay abbia il via libera.

Tutto ciò, a detta di Google «darà agli utenti un maggior controllo sui contenuti multimediali che vengono riprodotti nel loro browser, e renderà più semplice per gli editori l'implementazione di sistemi di riproduzione automatica laddove forniscano benefici per l'utente».