Bill Gates: Ctrl-Alt-Canc è stato un errore

E la colpa è tutta di Ibm.

Provate a immaginare: siete l'uomo più ricco del mondo - una persona di estremo successo, secondo il metro di molti - e vi viene offerta la possibilità di tornare indietro nel tempo per rimediare ad alcuni piccoli errori che avete fatto.

Nulla di clamoroso, ma potrete sistemare tutte quelle piccole cose che si potrebbero correggere senza che la modifica causi danno ad alcuno. Che cosa fareste?

Di fronte a questa domanda, il vero uomo più ricco del mondo, Bill Gates, non ha esitato: eliminerebbe la combinazione di tasti Ctrl-Alt-Canc e la sostituirebbe con un tasto solo.

L'antipatia di Bill Gates per quella particolare sequenza di tasti non è nuova - era già emersa nel 2013 - ma a quanto pare deve essere una di quelle cose che proprio non vanno giù al fondato di Microsoft, dato che l'ha indicata durante un'intervista concessa a Bloomberg come uno degli errori del passato cui vorrebbe poter rimediare.

La colpa di tutto ciò, naturalmente, è di Ibm, che Gates aveva già indicato come colpevole quattro anni fa.

«Avremmo potuto avere un tasto soltanto. Ma il tizio di Ibm che ha progettato la tastiera non ha voluto darci un solo tasto» ha dichiarato con rimpianto Bill Gates nel corso dell'intervista.

Sarebbe stato certamente più semplice forzare il riavvio del Pc premendo un unico tasto invece che tre contemporaneamente ma, con tutto il rispetto per le opinioni di Bill Gates, viene da chiedersi: se l'avessero ascoltato, quanti riavvii accidentali ci sarebbero stati in questi ultimi trent'anni?