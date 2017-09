Twitter raddoppia: da 140 a 280 caratteri

Tweet più lunghi permetteranno di esprimersi con meno fatica.

Periodicamente, Twitter sviluppa una certa dose di insofferenza verso sé stesso o, almeno, verso la propria caratteristica maggiormente distintiva: il limite di 140 caratteri per tweet.

Introdotto quando gli Sms (che avevano a disposizione 160 caratteri) erano la modalità di comunicazione scritta d'elezione per i possessori di cellulari, a mano a mano che passa il tempo viene sempre più percepito come un'inutile retaggio del passato.

Chi lo attacca sostiene che spaventa i nuovi utenti, costringendoli a conformarsi a una regola scomoda e antiquata. Quelli che ancora lo difendono sostengono invece che è importante, perché obbliga alla brevità.

Chi risiede ai piani alti di Twitter probabilmente è d'accordo con i primi: con un post sul blog ufficiale ha preso infatti il via una sperimentazione che consente di scrivere tweet sino a 280 caratteri, ossia lunghi il doppio rispetto a quanto si possa fare ora.

Il nuovo limite non è stato scelto a caso: pare infatti che sia l'ideale per chi si scrive in inglese, che con soli 140 caratteri si ritrova troppo limitato mentre con 280 dovrebbe riuscire a esprimere compiutamente il proprio pensiero senza il rischio di "sbrodolare" e produrre tweet troppo lunghi, come l'abolizione completa del limite avrebbe permesso.-

A questa conclusione Twitter è giunto dopo aver osservato che per certe lingue 140 caratteri sono sin troppi, mentre per altre non sono abbastanza.

L'inglese, come abbiamo visto, è tra le seconde, e infatti il 9% di tutti i tweet in inglese raggiunge il limite. Tra le prime c'è invece il giapponese: solo lo 0,4% dei tweet in questa lingua raggiunge il limite.

Ciò accade perché chi si esprime in giapponese ha bisogno di meno caratteri rispetto a chi si esprime in inglese per veicolare la medesima quantità di informazione.

Forte di questa osservazione, Twitter sta quindi pensando di abolire il limite dei 140 caratteri per tutte le lingue meno il cinese, il giapponese e il coreano, per le quali non è necessario.

Per ora, l'accrescimento del limite a 280 caratteri è disponibile soltanto per un numero ristretto di utenti; un'eventuale sua diffusione sarà decisa in base ai risultati dei primi esperimenti.