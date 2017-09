Anche Bill Gates usa Android

Il fondatore di Microsoft ha abbandonato i Windows Phone. E non ha mai considerato l'iPhone.

Che l'esperienza di Microsoft nel mondo degli smartphone non sia stata esattamente brillante è decisamente evidente.

Quando però anche l'uomo-simbolo dell'azienda, nonché suo fondatore, ammette di non usare un Windows Phone, significa che è proprio finita.

La rivelazione è arrivata durante un'intervista a Fox News: in quell'occasione Bill Gates, creatore ed ex amministratore delegato di Microsoft, ha ammesso di essere passato al "nemico". L'articolo continua qui sotto.

ha dichiarato Gates, cercando però di indorare un pochino la pillola per i pochi fan di Windows 10 Mobile : sul suo smartphone Android, Gates ha un sacco di applicazioni Microsoft.

Bill Gates non si è spinto fino a indicare di quale modello di telefono Android sia in possesso, ma ha tenuto a sottolineare di non aver mai preso in considerazione l'iPhone.