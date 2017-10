Con un salto quantico, Firefox diventa più veloce di Chrome

Firefox Quantum è due volte più scattante del rivale e meno affamato di Ram.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-10-2017] Commenti (1)

Firefox 56 è stato rilasciato da poco, ma è già notizia vecchia.

L'attenzione di tutti s'è infatti concentrata sull'annunciato Firefox 57, meglio noto come Firefox Quantum, foriero di grandi novità per il browser del panda rosso.

Sono anni che Firefox non è più quella gemma di cui tutti parlavano nei primi tempi: in molti hanno iniziato a considerarlo lento, goffo, vecchio.

Con Firefox Quantum, Mozilla porta a compimento tutto il lavoro di rinnovo compiuto negli ultimi anni, a partire dall'adozione di un motore di rendering completamente nuovo che rimpiazzi il vetusto, seppur venerabile, Gecko.

Il progetto Quantum darà una scossa a Firefox, rendendolo due volte più veloce (delle versioni precedenti, ma anche di Google Chrome) e il 30% meno affamato di memoria: è soprattutto quest'ultima considerazione a portare immediatamente in primo piano il confronto con il rivale Chrome, che notoriamente si accaparra molta Ram.

Il nome Firefox Quantum è simbolo di tutto questo: vuole rendere chiaro il salto quantico che il browser fa con questa versione, e che un semplice Firefox 57 non avrebbe veicolato con altrettanta efficacia.

Firefox Quantum ha un motore scritto per trarre vantaggio di tutte quelle funzioni hardware che ai tempi della nascita di Gecko semplicemente non esistevano: allora i Pc erano per lo più a singolo core e non usavano l'accelerazione della Gpu.

Sondaggio Autorizzi il browser a ottenere la cronologia dei siti Internet che hai visitato? Ho disabilitato questa opzione Sì, ma cancello la cronologia regolarmente Sì, è comodo, così non devo digitare l'intero indirizzo Non so

Mostra i risultati (1377 voti)

Leggi i commenti (16)

Il motore di Firefox Quantum è invece realizzato per trarre il massimo dalle soluzioni multi-core e dall'uso della Gpu per accelerare il rendering e i calcoli.

Secondo Mozilla, buona parte del merito per le eccezionali prestazioni di Firefox Quantum è da attribuire alla decisione di usare il linguaggio di programmazione Rust per lo sviluppo, in luogo del C++, con il quale è comunque tuttora scritta la gran parte del codice del browser.

Quantum incorpora inoltre alcuni componenti provenienti da Servo, un motore di rendering sviluppato dalla comunità e sponsorizzato da Mozilla, scritto anch'esso in Rust.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Il nuovo Firefox integra inoltre un motore Css inedito, chiamato Stylo, che è in grado di applicare le proprietà definite nei Css a più elementi contemporaneamente facendo uso di più thread di esecuzione.

In occasione del grande balzo in avanti, Mozilla ha rivisto anche l'interfaccia del browser, adottando un design minimalista che include animazioni più fluide e realizzando una Gui che si adatta in base all'uso di uno schermo touch o della classica combinazione mouse/tastiera.

Tra le nuove funzioni resta da segnalare la Library (Libreria nella traduzione italiana), in cui Firefox conserva tutti i contenuti salvati, compresi i segnalibri, la cronologia, le schede, i file scaricati e gli screenshot.

Il lancio di Firefox Quantum è fissato per il 14 novembre. I più impazienti possono già scaricare la versione beta dal sito ufficiale.