Google lancia gli smartphone Pixel 2 e Pixel 2 XL

Vantano hardware di alto livello, Android 8.0 Oreo e la garanzia di ricevere aggiornamenti per tre anni.

Dopo settimane di indiscrezioni (iniziate già in agosto) e foto rubate, finalmente Google ha rivelato gli smartphone Pixel 2 (prodotto da HTC) e Pixel 2 XL (prodotto da LG).

Rispetto all'edizione precedente è cambiato innanzitutto il design: entrambi i modelli sono realizzati in alluminio e hanno un pulsante di accensione contraddistinto da un colore brillante.

I due smartphone non si differenziano tra loro soltanto per le dimensioni: il Pixel 2 XL ha, intorno allo schermo, una cornice di dimensioni inferiori rispetto a quella presente sul Pixel 2, e le proporzioni del display sono 18:9.

La soluzione scelta per il retro è particolare: mentre sia Apple sia Samsung hanno optato per il vetro, Google ha deciso di mantenere il corpo in metallo nella parte inferiore, e di utilizzare il vetro nella parte superiore.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, i due nuovi Pixel adottano il SoC Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, con 4 Gbyte di Ram e Gpu Adreno 540. Entrambi sono disponibili in versioni da 64 o 128 Gbyte di memoria interna.

Il Pixel 2 monta un display da 5 pollici con risoluzione 1080p e vetro Gorilla Glass 5, mentre il Pixel 2 XL adotta uno schermo P-Oled da 6 pollici leggermente incurvato, con risoluzione Qhd (2880x1440 pixel).

Le fotocamere sono le medesime per i due smartphone: quella posteriore monta un sensore da 12,3 megapixel, stabilizzatore ottico e flash dual-Led, mentre quella anteriore ha un sensore da 8 megapixel.

Non mancano la porta Usb 3.0 Tipo-C, il lettore di impronte digitali, un doppio altoparlante stereo montato frontalmente, il supporto a Bluetooth 5.0, Nfc, Wi-Fi 802.11ac, A-Gps e Glonass. I due Pixel 2 godono inoltre della certificazione IP67 contro acqua e polvere.

È interessante notare anche ciò che manca: dopo aver irriso Apple per aver deciso di eliminare il jack da 3,5 millimetri dall'iPhone 7, Google ha fatto lo stesso. Gli utenti dovranno quindi rassegnarsi a usare accessori Bluetooth oppure collegabili alla porta Usb.



Diverse sono le batterie, così come i prezzi: il Pixel 2 adotta una batteria da 2700 mAh ed è venduto a 649 dollari (nella versione da 64 Gbyte); il Pixel 2 XL ha una batteria da 3250 mAh e il prezzo di partenza, per la versione da 64 Gbyte, è di 849 dollari.

Il sistema operativo è ovviamente Android 8.0 Oreo. Inoltre Google ha dichiarato che ogni Pixel 2 o Pixel 2 XL riceverà aggiornamenti per almeno tre anni, compreso il passaggio alle nuove versioni di Android che usciranno in questo lasso di tempo.

Tra le caratteristiche peculiari cui Google punta per distinguere i propri smartphone da quelli della concorrenza (anche se a volte non si tratta di vere esclusive), vale la pena di citare lo schermo Always On, che permette di consultare notifiche e informazioni senza dover accendere il display, e la funzionalità Active Edge: basta stringere leggermente i lati del Pixel 2 per attivare il Google Assistant o eseguire comandi personalizzabili, come scattare un selfie.

In Italia Google ha previsto di commercializzare soltanto il Pixel 2 XL, che è già apparso sul Google Store ed è in vendita a 989 euro.