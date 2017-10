Gli auricolari di Google che traducono le conversazioni in tempo reale

I Pixel Buds sono un vero traduttore universale, o quasi.

Insieme ai Pixel 2 e Pixel 2 XL, che sono stati le star dell'evento, Google ha presentato anche tutta una serie di dispositivi che meritano attenzione.

I più curiosi sono probabilmente i Pixel Buds, ossia la risposta del gigante di Mountain View agli AirPods di Apple.

Come i corrispettivi "made in Cupertino", i Pixel Buds sono degli auricolari Bluetooth particolarmente costosi, pensati per lavorare al meglio con i nuovi Pixel. A differenza dei concorrenti, però, sono uniti tra loro da un cavetto.

Con un tocco sull'auricolare destro è possibile invocare il Google Assistant, che potrà anche leggere ad alta voce eventuali notifiche e messaggi presenti sullo smartphone.

La funzione più interessante, però, è la possibilità di attivare Google Traduttore per farlo funzionare a tutti gli effetti come un "traduttore universale" e ottenere un buon effetto Star Trek.

La dimostrazione data sul palco durante l'evento di presentazione ha infatti visto due persone dialogare tra loro ciascuna nella propria lingua nativa, mentre i Pixel Buds si occupavano di effettuare al volo la traduzione in modo che ciascuno potesse capire ciò che l'altro stava dicendo.

Grazie a Google Traduttore, i Pixel Buds sono in grado di comprendere le conversazioni tenute in 40 lingue diverse.

Gli auricolari sono ovviamente alimentati a batteria: una sola carica permette loro di funzionare in maniera continua per cinque ore. Inoltre, la custodia con cui sono venduti, e che funge anche da caricabatterie, può fungere da riserva di energia per garantire altre 24 ore di funzionamento.

I Pixel Buds sono disponibili per i preordini al prezzo di 159 dollari.