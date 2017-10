Lo studio sulla pirateria insabbiato dalla Commissione Europea

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-10-2017] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Di solito mi capita di smentire le tesi di complotto e d'insabbiamento da parte dei governi, ma in questo caso faccio un'eccezione: una ricerca commissionata della Commissione Europea è stata davvero insabbiata.

Si tratta di uno studio, costato 360.000 euro e completato nel 2015, sugli effetti della pirateria sui contenuti vincolati dal diritto d'autore. Si intitola Estimating displacement rates of copyrighted content in the EU, è lungo oltre 300 pagine e oggi è scaricabile qui, ma non era mai stato reso pubblico.

Sappiamo di questo studio non grazie alle indagini dei complottisti, ma alla tenacia di una parlamentare europea, la tedesca Julia Reda, che ha scoperto che esisteva questo rapporto grazie alla Regola dell'Informazione Laterale che cito spesso nelle tecniche d'indagine giornalistica digitale: per sapere se un dato è vero o falso conviene sempre cercare le informazioni di contorno a quel dato. Se un documento è stato omesso o segretato, può darsi che altrove ci siano informazioni amministrative che ne tengono traccia.

In questo caso, per esempio, la parlamentare si è accorta dell'esistenza di questo studio perché ha scoperto la relativa gara d'appalto, risalente al 2013, e a quel punto ha richiesto accesso al documento. La Commissione, racconta la Reda, non ha risposto in tempo alla richiesta ben due volte.

Sondaggio Che cosa utilizzi prevalentemente per la posta elettronica? Una webmail Un client di posta Entrambi

Mostra i risultati (2313 voti)

Leggi i commenti

Come mai tanta riluttanza nel pubblicare uno studio costato fior di quattrini? Può darsi che sia colpa dei suoi risultati, che "non mostrano prove statistiche dello spostamento delle vendite da parte delle violazioni del coypright online" con l'eccezione dei film più popolari e recenti. Risultati che stridono con i vari provvedimenti governativi che mirano a sorvegliare il traffico dei file caricati su Internet di tutti gli utenti, indistintamente, con la giustificazione della tutela del diritto d'autore.

Sia come sia, è indubbio che servono prove robuste per legittimare un intervento del genere e che, come dice la parlamentare, "dati preziosi sia finanziariamente, sia in termini di applicabilità dovrebbero essere disponibili a tutti se sono finanziati dall'Unione Europea: non dovrebbero raccogliere polvere su uno scaffale fino a quando qualcuno li richiede attivamente".

Fonti aggiuntive: Boingboing.