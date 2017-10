AOL Instant Messenger chiude per sempre

Uno dei più famosi software di chat cesserà di funzionare il prossimo 15 dicembre.

Dopo vent'anni di onorato servizio, l'AOL Instant Messenger (AIM per gli amici) va in pensione: il prossimo 15 dicembre i suoi server verranno spenti definitivamente. L'articolo continua qui sotto.

L'epoca d'oro degli instant messenger da usare sul Pc è finita da un pezzo: oggi gli utenti per lo più adoperano alternative come WhatsApp , nate per lo smartphone e sbarcate anche sui computer, sebbene software storici come ICQ siano tuttora in circolazione.