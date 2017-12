La soluzione? Rendere la tecnologia semplice e integrata

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-12-2017] Commenti (14)

Calo della produttività in ufficio: che fare?

La lista di tecnologie essenziali necessarie oggi sembra interminabile: email, videoconferenza, chat di gruppo, applicazioni di project management, wiki, CRM, file-sharing, app di messaggistica, drive personali e altro ancora. Le aziende intelligenti risolvono i problemi di produttività e tecnologie emergenti con un processo altamente selettivo di eliminazione.

Se i sistemi non sono unificati e disponibili senza problemi per i dipendenti, nella forma di cui hanno bisogno, le efficienze di costo sono difficili da misurare, e le efficienze di tempo sono spesso perse in una serie continua di problemi di connessione e meeting dai tempi prolungati.

La comunicazione basata su cloud è una soluzione ovvia ai problemi che affliggono i dipendenti che cercano di collaborare da remoto. Le aziende possono raccogliere i frutti dati dall'uso di tecnologia collaborativa per prendere decisioni in maniera agile, offrendo al contempo un'organizzazione lavorativa flessibile per attirare i migliori dipendenti.

Ma non tutte le soluzioni sono uguali. La vostra ha bisogno di essere unificata attraverso differenti canali, piattaforme e dispositivi per comunicazioni efficienti. Quando è possibile usare qualsiasi browser o smartphone per accedere agli strumenti di comunicazione senza bisogno comunque di installare un altro software, i team possono collaborare efficacemente ovunque si trovino, e persino passare dal computer al telefono a metà della chiamata, se necessario.

Gestire tutta questa complessità richiede inoltre un'unica "verità", fornendo a chiunque serva accesso alla versione più aggiornata dei documenti. Avere tutte le comunicazioni che operano insieme, integrate con altri strumenti di produttività aziendale, significa che le informazioni e i dati importanti non sono intrappolati nel desktop locale di qualcuno o su piattaforme cloud non autorizzate.

Le imprese agili e forti trovano gli strumenti necessari affinché i dipendenti lavorino al meglio. Una forza lavoro che può condividere le proprie idee e collaborare nel modo più naturale ovunque si trovi, ottiene grandi risultati grazie a tecnologie smart e lavoratori soddisfatti.