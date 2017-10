Windows 10, termina il supporto per alcune versioni

Chi ancora usa il November Update da oggi non riceverà più gli aggiornamenti di sicurezza.

Come tutti dovrebbero sapere, Windows 10 è, per Microsoft, il sistema operativo definitivo.

Ciò significa che Windows viene periodicamente aggiornato (due volte all'anno), aggiungendo quelle funzioni che un tempo sarebbero state consegnate agli utenti soltanto nella forma di una nuova versione del sistema.

D'altra parte, ciò significa anche che Microsoft non può permettersi di mantenere in circolazione una pluralità di versioni, tutte supportate: di conseguenza, quelle più vecchie vengono a mano a mano escluse dal supporto.

È capitato così all'edizione originale di Windows 10, contraddistinta dal numero di versione 1507, che ha perso il supporto poco più di sei mesi fa.

Ora capita anche al cosiddetto November Update, ossia il Windows 10 risultante dall'applicazione degli aggiornamenti rilasciati nel novembre del 2015, e contraddistinto dal numero di versione 1511.

Chi ancora usa questa versione, e pertanto non ha ancora effettuato l'aggiornamento né all'Anniversary Update (1607) né al Creators Update (1703), da oggi non ha più diritto al supporto da parte di Microsoft.

Il computer, naturalmente, continua a funzionare, ma dato che non arriveranno più aggiornamenti di sicurezza (né, se è per questo, di alcun altro tipo), incaponirsi a utilizzarlo significa esporsi coscientemente al rischio.

La soluzione, ovviamente, è adottare una versione più recente di Windows 10, con la consapevolezza che ogni aggiornamento porta con sé alcune novità e in alcuni casi può rimuovere alcune funzioni, e che tra pochi giorni verrà rilasciato un nuovo, massiccio update: il Fall Creators Update.

Chi fosse in dubbio circa la versione di Windows 10 che sta utilizzando non deve far altro che digitare winver nella finestra di ricerca del menu Start, ottenendo in risposta la schermata che riportiamo qui sotto.