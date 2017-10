Antibufala - Steve Jobs nel testamento: vendete Apple a Google

Dow Jones rivela lo scoop. Ma è solo una bufala.

Il nuovo quartier generale di Apple (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Martedì 10 ottobre i mercati americani hanno aperto col botto: Google - annunciava Dow Jones - stava per comprare Apple.

L'azienda che gestisce uno dei maggiori indici azionari della borsa di New York non solo ha lanciato la notizia tramite il proprio servizio Dow Jones Newswires, ma ha anche fornito tutta una serie di particolari.

Secondo il racconto, il gigante di Mountain View avrebbe messo sul piatto 9 miliardi di dollari, cifra che Steve Jobs in persona avrebbe indicato nel proprio testamento: «L'accordo è stato annunciato alla lettura del testamento di Jobs a Cupertino, in California» si poteva leggere nell'articolo che trattava la vicenda.

Non c'è però voluto molto a capire che non c'era nulla di vero. Innanzitutto la cifra è irrisoria: Apple vale 800 miliardi di dollari. E poi, non è un'azienda privata: Steve Jobs non avrebbe potuto chiederne la vendita nel testamento nemmeno se avesse voluto.

Ancora: la notizia fa riferimento all'«amministratore delegato di Google Larry Page», ma Page non ricopre più quella posizione dal 2015, anno in cui nacque Alphabet.

E - ciliegina sulla torta - alcune frasi hanno un tono tutt'altro che professionale, come questa: «Ovviamente, Google si trasferirà nel lussuoso quartier generale di Apple. I dipendenti di Google dicono "Yay"».

Insomma, le indicazioni del fatto che si trattava di una bufala c'erano tutte.

Com'è potuto quindi accadere che una trovata tanto inverosimile venisse diffusa, e che subito venisse pure ripresa dai vari sistemi automatici che l'hanno rilanciata in tutto il mondo?

Per l'imbarazzatissima Dow Jones, che in seguito s'è scusata della gaffe, la spiegazione è semplice: si tratta di un banale «errore tecnico».

Non di rado le grandi testate realizzano servizi e storie "fasulli", da usare internamente a scopo di test.

Il racconto della vendita di Apple a Google, con la benedizione del fondatore della prima, apparterrebbe a questa categoria. Per un semplice errore qualcuno l'ha pubblicata invece di archiviarla.