Cortana ficca il naso nelle chat via Skype

Un bravo assistente personale, per potersi dimostrare davvero utile, deve conoscere ogni dettaglio della vita del proprio cliente.

Cortana vuole essere un bravo assistente e, dato che ne avete un bisogno assoluto (perché l'ha deciso Microsoft), ora Cortana metterà il naso anche nelle chat via Skype sotto Android e iOS.

L'idea è che, analizzando ogni conversazione scritta, l'Intelligenza Artificiale di Cortana finisca con il migliorare la propria conoscenza dell'utente e diventi di conseguenza in grado di fornire informazioni, suggerimenti e idee sempre più pertinenti, presentandole all'interno della finestra di chat stessa.

«Cortana» - scrive Skype presentando la novità - «può anche aiutarvi ad organizzare la giornata, senza obbligarvi a lasciare la conversazione. Cortana è capace di riconoscere le volte in cui si parla di organizzare qualche evento o delle cose da fare, e raccomanderà l'impostazione di un promemoria, che si potrà ricevere su ogni dispositivo sul quale Cortana è abilitata».

L'intento è certamente benevolo, ma il risultato è comunque la visione di un altro pezzetto di privacy che se ne va a causa dell'intromissione di Cortana in tutte le conversazioni, sia quelle con gli amici, sia quelle di lavoro, sia quelle che si vorrebbe restassero private.

È pur vero che, per chi già usa Skype, l'invasione della propria riservatezza non peggiora poi molto: le chat testuali non godono della crittografia end-to-end, e Microsoft già vi può accedere in chiaro.

Per chi ancora non usa Skype, invece, la domanda è un po' più seria: val la pena di mettersi sotto l'occhio - magari bendisposto, ma sicuramente attento - di Cortana solo per qualche piccola comodità in più?

In ogni caso, inizialmente il supporto di Skype a Cortana sarà limitato agli utenti americani, i quali possono comunque decidere di non attivarlo. Il resto del mondo ha tempo di riflettere sulla questione.