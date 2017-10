Amazon lancia un Kindle più grande e impermeabile

Il Kindle Oasis guadagna uno schermo da 7 pollici ed è perfetto per leggere mentre si fa il bagno.

Bisogna ammettere che i passi in avanti fatti dal primo, sgraziato Kindle, sono stati molti.

Negli anni il lettore di ebook di Amazon ha perso la tastiera, guadagnato un touchscreen, elaborato una versione con sfondo il più possibile simile alla carta (Paperwhite) e in generale acquisito tante piccole migliorie.

L'ultima evoluzione si chiama Kindle Oasis (nome peraltro già utilizzato da Amazon) ed è stata appena presentata.

Offre uno schermo da 7 pollici (più ampio rispetto a quello presente nelle versioni precedenti, eccettuato il Kindle DX) con una densità di pixel pari a 300 pixel per pollice e illuminazione garantita da 12 Led, ha un corpo interamente in metallo ed è completamente impermeabile, con certificazione IPX8.

Secondo quanto dichiarato da Amazon, Oasis può restare immerso per 60 minuti in due metri d'acqua senza subire danni: in altre parole, lo si può usare tranquillamente per leggere mentre ci si trova nella vasca da bagno, oppure mentre si è in spiaggia (sebbene la protezione contro la polvere non sia efficace quanto quella contro l'acqua).

L'offerta è completata da 8 o 32 Gbyte di memoria interna, la connettività Wi-Fi e la possibilità di acquistare anche un'edizione con connettività 3G gratuita integrata.

Rispetto all'incarnazione precedente il peso è cresciuto un po', passando da 131 grammi a 194 grammi: un aumento che, a detta di quanti hanno già avuto modo di provarlo, non è negativo. Anzi, rimedia alla sensazione di "eccessiva leggerezza" presente nel modello precedente.

Altre caratteristiche interessanti sono la regolazione automatica della luminosità e la possibilità di invertire i "colori", ottenendo un testo bianco su sfondo nero, una modalità pensata per rendere più agevole la lettura notturna.

La batteria integrata promette un'autonomia di sei settimane: si tratta di un buon miglioramento rispetto al passato, dato che l'ultimo modello aveva nativamente appena due settimane di autonomia e veniva fornito con una custodia in pelle per aggiungere sei settimane.

Il nuovo Kindle Oasis non è più fornito con la custodia: se ne può acquistare separatamente una in pelle (per 59,99 euro), oppure una in tessuto resistente all'acqua (49,99 euro).

Per chi cerca un lettore economico, il nuovo Kindle Oasis probabilmente non è proprio la soluzione giusta: l'edizione base, con 8 Gbyte e il solo Wi-Fi, costa 249,99 euro; l'edizione più costosa, dotata di 32 Gbyte più il 3G, arriva a 339,99 euro.